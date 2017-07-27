Мишленовский шеф в Banyan Tree

Обладатель двух звезд Мишлен Стефан Хейлеманн нанесет визит в Banyan Tree.

28 Июля 2017 10:00:00

Стефан Хейлеманн. Фото: Banyan Tree

С 29 июля по 1 августа шеф-повар проведет серию гастрономических мастер-классов в ресторане Tre, а с 4 по 8 августа в ресторане можно будет продегустировать сет-меню из трех блюд, приготовленное под его чутким руководством. Кроме того, в воскресенье, 6 августа, шеф в Хейлеманн возьмет на себя руководство подготовкой бранча в Watercourt.

В послужном списке шефа работа в таких ресторанах как немецкий Schwarzwaldstube (три звезды Мишлен) и Ecco (две звезды). Гастрономическое кредо шефа Хейлеманна – сочетание классической французской и современной экспериментальной кухни, с особым вниманием к сезонным продуктам и сочетанию текстур и температур. Впрочем, сам шеф признается, что в последние годы увлекся азиатским стилем кулинарии.

Подробнее по эл. почте fb-concierge@banyantree.com и телефону +66 76 372 400 доб. 5463.