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Мишель Хоссак привезла пять медалей из Австралии

Преподаватель из BISP результативно выступила на World Masters Athletics Championships в Австралии.

17 Ноября 2016 13:10:52

Мишель Хоссак (вторая слева на фото) завоевала пять медалей в Австралии.
Мишель Хоссак (вторая слева на фото) завоевала пять медалей в Австралии.

Преподаватель начальных классов British International School, Phuket (BISP) и спортсмен-ветеран Мишель Хоссак привезла пять наград с турнира World Masters Athletics Championships, прошедшего в начале ноября в австралийском Перте.

Соревнования этого года собрали более 4000 легкоатлетов в возрасте от 35 до 92 лет. Мишель Хоссак (вторая слева на фото) соревновалась в пяти дисциплинах, завоевав бронзу в беге с препятствиями на две различные дистанции, а также серебро в прыжках в высоту и золото в эстафете 4 по 100 и 4 по 4.

 

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