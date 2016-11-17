Мишель Хоссак привезла пять медалей из Австралии Преподаватель из BISP результативно выступила на World Masters Athletics Championships в Австралии. 17 Ноября 2016 13:10:52 Мишель Хоссак (вторая слева на фото) завоевала пять медалей в Австралии. Преподаватель начальных классов British International School, Phuket (BISP) и спортсмен-ветеран Мишель Хоссак привезла пять наград с турнира World Masters Athletics Championships, прошедшего в начале ноября в австралийском Перте. Соревнования этого года собрали более 4000 легкоатлетов в возрасте от 35 до 92 лет. Мишель Хоссак (вторая слева на фото) соревновалась в пяти дисциплинах, завоевав бронзу в беге с препятствиями на две различные дистанции, а также серебро в прыжках в высоту и золото в эстафете 4 по 100 и 4 по 4.