Мир скорбит вместе с Таиландом Главы России, США, Китая и других государств высказали слова поддержки и сочувствия народу Таиланда в связи с кончиной Его Величества Короля Пхумипона Адульядета. 14 Октября 2016 10:25:19 Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября. Фото: AFP От лица России соболезнования народу Таиланда выразили президент Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев и официальный представитель МИД Мария Захарова. В телеграмме с соболезнованиями Владимир Путин отметил, что с именем Пхумипона Адульядета связан значительный период в новейшей истории Таиланда, ознаменованный большими достижениями в экономической сфере, укреплением международных позиций Королевства. «За десятилетия своего правления он снискал искреннюю любовь подданных и высокий авторитет за рубежом. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул президент России. «Вся жизнь Его Величества является примером беззаветного служения своей стране и народу. Хотел бы особо отметить его большой личный вклад в укрепление традиционно дружественных и партнёрских отношений, связывающих Россию и Таиланд», – отметил Дмитрий Медведев в телеграмме, направленной премьер-министру Таиланда Праюту Чан-Оче. «Прошу вас, уважаемый господин премьер-министр, передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи. Мы разделяем скорбь и боль таиландского народа», – заявил Медведев. Президент США Барак Обама также высказал слова поддержки и сочувствия тайскому народу в связи с утратой. Американский президент отметил, что Его Величество Пхумипон Адульядет «неустанно вел свою страну к развитию и демонстрировал непоколебимое стремление к улучшению жизни своего народа». «Его величество оставил народу Таиланда наследие, которое будет сохранено будущими поколениями», – говорится в заявлении французского президента, распространенном пресс-службой Белого дома. Барак Обама подчеркнул, что Его Величество был близким другом и партнером многих американских лидеров. Президент Франции Франсуа Олланд в своем заявлении отметил, что Пхумипон Адульядет был «человеком удивительной судьбы». «С глубокой скорбью я узнал о кончине Его Величества Пхумпиона Адульядета, короля Таиланда. Я почитаю память друга Франции и человека исключительной судьбы, который трудился всю свою жизнь, чтобы привести свою страну к модернизации и процветанию», – говорится в заявлении французского президента, распространенном пресс-службой Елисейского дворца. «От имени французского народа и от моего личного имени я выражаю королевской семье и тайскому народу мои искренние соболезнования», – добавил Франсуа Олланд, подчеркнув, что в этот день Франция скорбит вместе с Таиландом. От лица Германии канцлер Ангела Меркель отметила, что Его Величество «на протяжении 70 лет вершил судьбу страны и неутомимо работал во имя благополучия народа Таиланда». «Пхумипон Адульядет модернизировал страну, укрепил ее на международной арене и уверенно управлял ею во время политических и экономических кризисов», – добавила канцлер, пожелав Наследному Принцу сил и крепости духа «в эти тяжелые часы». Соболезнования выразил и МИД Китая. Официальный представитель ведомства Гэн Шуан подчеркнул, что «на протяжении многих лет с огромным энтузиазмом содействовал развитию дружественных отношений между Китаем и Таиландом, совместно с китайскими руководителями определил вектор развития китайско-тайских отношений и внес важный вклад в дело дружбы между народами двух стан и развитие двустороннего практического сотрудничества». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что Его Величество правил страной с честью, полной самоотдачей и мудрым видением. «Он пользовался огромным уважением в своей стране и по всему миру за мудрость и самоотверженность», – добавил секретарь внешнеполитического ведомства Борис Джонсон. Со словам сочувствия и поддержки к народу Таиланда обратился также генеральный секретарь ООН. «Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования королевской семье, правительству и народу Таиланда в связи с кончиной Короля Пхумипона Адулъядета. Генеральный секретарь признает долгое служение Короля Пхумипона его стране и его наследие как лидера, объединившего нацию. Он был чтим народом Таиланда и высоко уважаем в мире», – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН. Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун подчеркнул, что в качестве признания заслуг Пхумипона Адульядета в 2006 году Королю была вручена награда Программы развития ООН. Пан Ги Мун выразил надежду, «что Таиланд продолжит чтить наследие Короля Пхумипона в приверженности к общим ценностям и уважении прав человека». Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены. Добавьте новостную ленту на свой сайт Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде Команды BISP выступили на Phuket International Cup Ужин с видом в Sunset Grill Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus