Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде

В тайской культуре каждому дню недели соответствует свой цвет и свое божество-покровитель.

24 Ноября 2016 16:53:47

Счастливый цвет зависит от того, в какой день недели человек родился.. Фото: Isen Majennt

Роль разнообразных символов в тайской культуре сложно переоценить, а особое внимание тайцы уделяют числам и цветам. Уход из жизни Его Величества Короля в прямом смысле слова изменил внешний вид страны, перекрасив ее улицы в черный и белый. Жители Королевства – как тайцы, так и экспаты – надели траурные одежды, на зданиях различных ведомств появились траурные композиции из ткани черного и белого цветов, телеканалы начали вещать в черно-белом режиме, гамму оформления сменили и вебсайты официальных организаций.

Цвета обладают тем или иным символизмом в культурах, наверное, всех народов мира. Где-то этим символам придают меньше значения, а где-то – как в Таиланде – больше.

В тайской культуре свой цвет имеет каждый день недели. Это объясняется тем, что каждому из них покровительствует свой собственный бог, с которым день и ассоциируется. Цвет же зависит от того, кто именно покровительствует дню.

Корни тайской системы цветных дней надо искать в индуистской мифологии и астрологии, которые в целом оказали сильное влияние на культуру Сиама. Впрочем, аналогичная система есть и в Европе. Достаточно вспомнить, что названия дней недели в английском языке до сих пор связаны с именами античных или скандинавских богов. Четверг – Thursday – день Тора, суббота – Saturday – день Сатурна. Сохранились в английском языке и дни, названные в честь небесных тел, которые тоже когда-то воспринимались как покровители. Воскресенье – Sunday – день Солнца, понедельник – Monday – день Луны.

Имеют своих покровителей дни недели и в Таиланде. А поскольку в Азии верят, что день рождения определяет судьбу, то эти связи приобретают важное значение. Каждому тайцу с рождения определен его цвет, покровитель и драгоценный камень.

Цвет понедельника – и это, пожалуй, знает каждый – желтый. Именно в этот день родился Его Величество Пхумипон Адульядет, и каждый год в районе 5 декабря вся страна расцветала желтыми красками в честь монарха. Впрочем, и в любые другие дни желтые Королевские флаги развевались над официальными зданиями. Покровитель понедельника – бог Чандра, являющийся богом Луны. Счастливым же самоцветом для людей, родившихся в понедельник, является цитрин, кристаллическая разновидность кварца желтого оттенка.

Покровитель вторника – бог Мангала, бог войны и аналог римского Марса в индуизме. Кроме того, соответствующее название на санскрите носит и четвертая планета от солнца. При этом цвет понедельника, не красный, а розовый, так людям, родившимся в этот день, подойдут розовый сапфир, розовый топаз или спинель.

Покровитель среды – Будха, персонофикация Меркурия. Соответственно цвет дня – зеленый, а счастливые камни – изумруд, хризоберилл и цаворит.

Четверг – день бога Брихаспати. Среди планет Солнечной системы он соответствует Юпитеру, счастливый цвет – оранжевый, камни – оранжевый коралл или оранжевый сапфир.

Пятница – день день Шукры (Венеры). Цвет дня – синий, и выбор самоцвета соответствующий: классический сапфир.

Суббота – день Шани (Сатурна). Для людей, родившихся в субботу, счастливым цветом будет сиреневый, а удачным камнем – аметисты и фиолетовые сапфиры.

Наконец, воскресенье – день Сурии, бога Солнца. Цвет – красный, а счастливый камень – рубин или гранат.

Подводя итог, отмечу, что лично мне нравится идея цветов и драгоценных камней, соответствующих каждому дню неделю. К примеру, я родилась в понедельник, и мои счастливые символы – желтый цвет и камень цитрин. А что насчет вас?

Cиринья Пакдитаван – автор блога о тайской культуре, истории и традициях, а также о путешествиях и кулинарных традициях Таиланда. Своими заметками Сиринья старается не только развлечь читателя, но и стать проводником тайского мира на Западе. У Сириньи есть докторская степень, которую она получила в Университете Гамбурга. Прочитать оригинал этой статьи, а также другие работы блогера можно на www.Sirinyas-thailand.de. Материалы на русском языке доступны по этой ссылке.