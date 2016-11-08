Минтуризма ожидает роста туристических доходов за год до 2,49 трлн бат

Министр туризма и спорта Таиланда Кобкарн Ваттанаврангкун прогнозирует, что выручка страны от туризма по итогам 2016 года превысит целевой показатель на 60 млрд бат или на 2,47%.

8 Ноября 2016 15:36:12

Турист на мотоциклетном такси в Бангкоке. Фото: Mark Fischer

Прогнозы министерства госпожа Ваттанаврангкун озвучила в пятницу, 4 ноября, одновременно с оглашением результатов третьего квартала, пишет Bangkok Post.

Министр туризма заявила, что выручка от туризма в 2016 году должна составить 2,49 трлн бат против заложенных в плане 2,43 трлн (рост на 2,47%). На долю туристов из-за рубежа придется 1,63 трлн бат от этой суммы, а на долю тайских путешественников – 859 млрд. Общий турпоток из-за границы прогнозируется на уровне 32,4 млн туристов.

Министр туризма ожидает, что отрасль продолжит обгонять план. Так в третьем квартале Таиланд заработал на туризме и связанных областях 627 млрд бат, что на 12% лучше показателя прошлого года. Количество туристов, посетивших страну за отчетный период, выросло на 13% и составило 8 млн человек. Внутренний туризм за это же время увеличился на 5% и достиг отметки в 36 млн индивидуальных туристических поездок.

В третьем квартале иностранцы принесли Королевству 411 млрд бат (рост на 15% год к году), а внутренний туризм – 216 млрд бат (рост на 8%). Самая значительная доля в турпотоке по-прежнему приходится на Китай. В третьем квартале Таиланд посетило 2,4 млн китайцев (рост на 14%), выручка – 124 млрд бат (рост на 16%).

Объем турпотока из Европы (включая Россию) составил в третьем квартале 1,2 млн человек (рост на 12%), выручка – 87 млрд бат (рост на 16%). Показатель стран Юго-Восточной Азии за три месяца – 2,2 млн человек турпотока (рост на 15%) и 68 млрд бат выручки (рост на 18%).

В четвертом, заключительном, квартале года госпожа Ваттанаврангкун ожидает роста туристической выручки на 1,3% в годовом исчислении. Всего страна должна заработать 610 млрд бат, из этой суммы 390 млрд придется на турпотока из-за рубежа и 220 млрд бат на внутренний туризм.

Напомним, что российские туроператоры также фиксируют здоровый рост интереса к Таиланду со стороны россиян в ноябре и на время новогодних праздников (подробнее читайте здесь и здесь). В целом же в последние месяцы турпоток в Таиланд из России стабильно выше прошлогоднего. В частности, показатель августа 2016 году на 42% выше цифр за аналогичный период 2015 года (подробнее читайте здесь).