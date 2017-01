Минтуризма и ТАТ ожидают продолжения туристического бума Таиланд ожидает принять 35 млн иностранных туристов в 2017 году. Прогноз по выручке – 2,71 трлн бат. 16 Января 2017 11:27:56 Фото: CaliVita International / Flickr Туристический бум в Таиланде продолжится в 2017 году и отрасль останется одним из драйверов роста тайской экономики, даже несмотря на спад турпотока из Китая в первые месяцы года, пишет газета Bangkok Post. Начатая в сентябре кампания по борьбе с низкобюджетным туризмом (zero-dollar tours) негативно сказалась на числе отдыхающих из Китая, однако власти и частный бизнес уверены, что турпоток постепенно восстановится, утверждает издание. В качестве одного из аргументов в поддержку этого тезиса Bangkok Post приводит решение Министерства туризма и спорта повысить прогноз по выручке туристической отрасли в 2017 году до 2,71 трлн бат, из которых 1,78 трлн придется на туристов из-за рубежа (рост на 8,5% год к году), а 930 млрд – на внутренний туризм (рост на 7,5%). Предыдущая целевая планка по выручке была установлена на уровне 2,6 трлн бат, а ожидаемый показатель 2016 года составляет 2,5 трлн. Что касается непосредственно турпотока из-за рубежа, то в 2017 году Таиланд планирует принять 35 млн иностранцев (план на 2016 год составлял 32,5 млн и страна его перевыполнила). Среди факторов, поддерживающих рост туристической сферы, приводится общее улучшение экономической ситуации в стране и связанная с этим активизация инвестиций (рост ВВП в 2017 году ожидается на уровне 4%). Также поддержит отрасль и рост турпотока из стран АСЕАН. Здесь Таиланд выигрывает за счет статуса регионального хаба воздушного транспорта и развитой маршрутной сети, связывающей курорты страны с городами первого и второго порядка в других государствах. «Расширение аэропортов Don Mueang, Phuket International и U-Tapao, равно как улучшающаяся связность автомобильного и железнодорожного транспорта, окажут благотворное влияние на туристический сектор и сделают путешествия более удобными», – заявила министр туризма Кобкарн Ваттанаврангкун. Также один из ожидаемых позитивных моментов – повышение качества турпотока, которого ожидает Туристическое управление Таиланда (ТАТ). «Кампания по борьбе с низкобюджетным туризмом и экономические проблемы в Китае внесли коррективы в положение дел на туристическом рынке. Возможно, турпоток не будет расти так стремительно, как раньше, но количество качественных туристов увеличится», – заявил глава ТАТ Ютхасак Супасорн. До начала кампании против zero-dollar tours в ТАТ ожидали, что за 2017 год страна примет 10 млн туристов из Китая, текущий прогноз – 9,8 млн, а план 2016 года – 8,8 млн человек. Ведомство утверждает, что на долю низкобюджетного пакетного туризма приходится лишь 20% всего турпотока из Китая, тогда как 60% составляют индивидуальные путешественники. И в Министерстве туризма, и в ТАТ полагают, что негативный эффект кампании будет краткосрочным (в октябре спад составлял 16%, в ноябре – 30%). В Туристическом совете Таиланда (ТСТ) ожидают, что турпоток из Китая в первом квартале 2017 года будет на 20% ниже прошлогоднего, при этом госпожа Ваттанаврангкул с этой оценкой не согласна и полагает, что спад уже остановился. Тем более, что для поддержки туризма Таиланд вдвое снизил сбор за визу по прибытию для туристов из 19 стран, включая Китай (а сбор за туристическую визу в посольствах был отменен полностью). Тайские туроператоры отмечают, что их партнеры в Китае возобновили активную продажу туров в Таиланд с декабря, а поскольку глубина бронирования на этом рынке составляет три месяца, то ожидать прежнего количества китайских туристов Таиланд может во втором квартале 2017 года. Пока же возвращения не произошло, ТАТ стремится компенсировать спад за счет туристов из АСЕАН, Индии, Ближнего Востока и России (ведомство планирует открыть новые рейсы в Таиланд из российских регионов). Также управление активно продвигает сегмент MICE (посещение конференций, семинаров и выставок), медицинский и свадебный туризм. Что касается внутреннего туризма, то здесь по прежнему ТАТ реализует ряд промо-кампаний. Плюс поднять спрос должен налоговый вычет в размере до 15 тыс. бат, который могут оформить путешествующие по стране тайские граждане. «Мы хотим достичь баланса между зарубежным и внутренним туристическим рынком. Мы ожидает, что последний будет генерировать одну треть всей выручки отрасли», – заявил глава ТАТ Ютхасак Супасорн. Добавьте новостную ленту на свой сайт Самолет разбился на авиашоу в городе Хат-Яй Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде В Таиланде изменена структура футбольных лиг Esenzi на PIMEX: Подавая изящество Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus