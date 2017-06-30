Минтруда ищет способ смягчить последствия декрета об иностранном труде

Премьер-министр отдал Министерству труда распоряжение срочно принять меры, чтобы не допустить нехватки кадров в связи с новым декретом об иностранной рабочей силе.

30 Июня 2017 10:19:16

Фото: Архив The Phuket News

Глава Департамента трудоустройства при Министерстве труда Варанон Питиван рассказал газете Bangkok Post, что глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча отдал распоряжение найти способ смягчения последствий нового декрета, вводящего крупные штрафы за найм иностранных сотрудников без оформления ворк-пермитов и с другими нарушениями.

В частности, штраф за найм иностранца на работу, выполнение которой иностранцам запрещено, составляет 400-800 тыс. бат за каждого иностранца. А введение сотрудника в заблужение о том, что он якобы может работать без ворк-пермита, карается тюремным заключением на срок от 3 до 10 лет и/или штрафом в размере от 600 тыс. бат до 1 млн бат за каждого введенного в заблуждение иностранца (подробнее читайте здесь).

Декрет, вступивший в силу 23 июня и поначалу практически не замеченный общественностью, вызвал на этой неделе серьезное беспокойство у тайского бизнеса. Торговая палата Таиланда и Федерация тайской промышленности заявили, что декрет приведет к существенной нехватке кадров в отраслях, которые держатся на труде мигрантов из соседних стран, таких как Мьянма, Камбоджа, Лаос и другие. В частности, беспокойство выразили представители строительной сферы и рыболовного бизнеса (см. здесь).

Как пишет Bangkok Post сейчас 1,3 млн трудовых мигрантов работают в Таиланде без ворк-пермитов, пользуясь временным разрешением на это, действующим до 31 марта следующего года. При этом неизвестно, сколько еще иностранцев занимаются трудовой деятельностью в стране полностью нелегально.

Для легализации мигрантов нанимателям нужно пройти полный список предусмотренных законом процедур, включая возвращение иностранца в родную страну, получение визы категории Non-Immigrant B, въезд в Таиланде по этой визе, оформление ворк-пермита и так далее.

Глава Департамента трудоустройства Варанон Питиван рассказал, что премьер-министр потребовал найти решение и не допустить нехватки персонала. По словам господина Питивана, одним из таких вариантов могут стать зарегистрированные на бирже труда безпработные тайцы. Как отметил глава Департамента трудоустройства, ежемесячно на бирже регистрируются 6-7 тыс. тайцев. Сейчас Министерство труда ищет другие возможности смягчить последствия декрета.

С заявлением выступил также и президент Национальной законодательной ассамблеи Порнпет Вичитчончай. Он заявил, что в декрет об иностранной рабочей силе могут быть внесены изменения. В частности, наниматели иностранных сотрудников могут получить временные послабления, чтобы успеть привести свой бизнес в соответствие с трубованиями закона.

При этом глава правительства уже предостерег официальных лиц от злоупотреблений новым декретом. Как заявил Прают Чан-Оча, всех, кто попытается воспользоваться им для получения личной выгоды, ждет «суровое наказание».