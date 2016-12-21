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Минивэн разбился на виза-ране, погибли 3 человека, 7 ранены

Микроавтобус пхукетской компании попал в аварию в провинции Пханг-Нга. Полиция сообщает о двух погибших россиянах

Иккапоп Тхонгтуб

21 Декабря 2016 10:55:25

Автобус пхукетской компании KBV Visa Run, возвращавшийся из Сатуна с 10 пассажирами, попал в аварию на территории провинции Пханг-Нга утром 21 декабря, подтвердил «Новостям Пхукета» капитан местной полиции Чатри Пиенкхаяй. В момент аварии в микроавтобусе находились граждане России, Таиланда и Индонезии, добавил офицер.

Работавшие на месте событий спасатели сообщили о гибели трех человек: двух россиян и «гражданина азиатской страны». Позже эта информация была опровергнута, россиян среди погибших нет (читайте здесь).

Травмы различных степеней тяжести получили еще семь человек, все они были доставлены в Phang Nga Hospital в административном центре провинции. Там же в настоящий момент находятся и тела погибших.

Водитель автобуса – 33-летний Правит Равиват – заявил полиции, что в момент аварии шел дождь, и он не справился с управлением микроавтобусом в повороте. В итоге транспортное средство вылетело с проезжей части и врезалось в находившееся неподалеку здание.

К моменту прибытия спасателей некоторые из пассажиров были заблокированы в салоне автобуса и специалистам пришлось применить специальные инструменты для их освобождения.

По уточненным данным, авария произошла в 7:30 утра в округе Мыанг-Пханг-Нга (а не в Тхап-Путе, как сообщалось ранее). Офис KBV Visa Run на Пхукете не ответил на телефонные звонки журналистов.

Напомним, последняя серьезная авария с участием автобуса KBV, о которой сообщали СМИ, произошла три года назад, в декабре 2013. Подробнее читайте здесь.

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