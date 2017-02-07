Минивэн попал в аварию на виза-ране

Микроавтобус, следовавший с Пхукета в Пенанг, вылетел с проезжей части на шоссе в Пхатталунге.

7 Февраля 2017 10:12:57

Водитель автобуса признался, что уснул за рулем. Фото: Katrin Vesna / Facebook

Авария произошла на шоссе в провинции Пхатталунг около 3:40 утра, подтвердил «Новостям Пхукета» капитан Маноп Суванмани из полицейского участка района Сринакарин. По словам офицера, в результате ДТП никто не пострадал. Оператор автобуса – компания Phen Phet Visa Run, базирующаяся в Чалонге.

«Водитель, Тхирапонг Тханрот рассказал, что уснул за рулем. Микроавтобус врезался в придорожный указатель Srinakarin Hospital и вылетел с проезжей части, где остановился», – рассказал капитан Суванмани.

«В ходе аварии никто не пострадал, и Тхирапон был оштрафован на 500 бат за опасное вождение», – добавил он. Пассажиров доставили в Малайзию на другом минивэне.

Менеджер Phen Phet Visa Run Бенджамапорн Пханса подтвердила «Новостям Пхукета», что компания уже проинформирована о произошедшем.

«К счастью, сейчас все в порядке и пассажиры продолжили поездку за визами в Пенанг», – отметила она.

Напомним, в конце декабря серьезная авария на виза-ране произошла в провинции Пханг-Нга. Микроавтобус компании KBV вылетел с трассы и врезался в здание, в результате чего погибли три человека и шесть пострадали. В числе госпитализированных оказалась одна гражданка России, среди погибших россиян не было. Об аварии с участием микроавтобуса Phen Phet Visa Run в последний раз сообщалось более трех лет назад.