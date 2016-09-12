Министр туризма Таиланда посетила Патонг

Глава Министерства туризма и командир туристической полиции Таиланда вместе дали старт кампании «Мы в безопасности, Таиланд в безопасности».

12 Сентября 2016 12:24:18

Министр туризма Кобкарн Ваттанаврангкун и генерал-майор Сурачет Хакпан на мероприятии в гостинице Duangjit Resort & Spa. Фото: PR Dept

Министра туризма Кобкарн Ваттанаврангкун и генерал-майора Сурачета Хакпана принимали в гостинице Duangjit Resort & Spa. Там же по этому случаю собрались около тысячи официальных лиц провинции, сотрудников правоохранительных органов и полицейских волонтеров. Затем полиция и волонтеры вместе с генералом Хакпаном прошлись по Патонгу и побеседовали с туристами.

Мероприятие было проведено для повышения уверенности туристов в собственной безопасности вслед за взрывами 12 августа. Напомним, в этот день в Патонге сработали два взрывных устройства, в результате происшествия был ранен один человек. После этого меры безопасности на острове были усилены, в Патонге была проведена кампания по раздаче листовок, в которых объяснялось, как опознать потенциальное взрывное устройство и что делать при обнаружениии.