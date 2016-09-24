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Министр транспорта пообещал решить проблему очередей в аэропорту Пхукета

Глава Минтранса проинспектировал новый терминал в аэропорту Пхукета, который сразу после открытия столкнулся с проблемой огромных очередей на паспортный контроль.

Сутича Сирират

24 Сентября 2016 16:53:55

Министр транспорта Аркхом Термпиттаяпайсит посетил Пхукет и проинспектировал новый терминал Phuket International Airport. Комплекс был открыт 19 сентября, и сразу же выяснилось, что служба иммиграционного контроля там не справляется с поток туристов. В первый же день работы терминала в соцсетях появились сообщения об огромных очередях на паспортный контроль при вылете из страны. Затем эту информацию подтвердили и сотрудники аэропорта.

Как рассказали «Новостям Пхукета» работники Phuket International Airport, в новом терминале не хватает как персонала иммиграционной службы, так и компьютеров для оборудования стоек паспортного контроля.

По следам инспекции 23 сентября Аркхом Термпиттаяпайсит заявил, что дополнительные сотрудники для нового терминала уже выделены, но компьютеры придется подождать.

«Ежедневно через Phuket International Airport проходит около 36 тыс. прилетающих и вылетающих пассажиров. Больше всего загружен зал вылета, особенно в промежутке между 19:00 и 21:00», – рассказал министр, добавив, что нагрузку создают туристические группы.

По словам Аркхома Термпиттаяпайсита, количество сотрудников иммиграционной службы в аэропорту уже увеличено с 209 до 240 человек, но компьютеров для рабочих мест пока недостаточно.

«Мы скоординировали усилия с Airports of Thailand (оператором аэропорта на Пхукете) и на следующей неделе предоставим больше компьютеров для стоек паспортного контроля», – заявил министр.

Напомним, строительство нового терминала в аэропорту Пхукета обошлось в 5,67 млрд бат. Площадь четырехэтажного комплекса – более 72 тыс. кв. м. С открытием нового терминала пропускная способность аэропорта выросла до 12,5 млн человек в год, впрочем, реальные цифры уже выше: планку в 12,5 млн аэропорт взял еще в прошлом году, а в этом через Phuket International Airport должны пройти около 15 млн пассажиров.

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