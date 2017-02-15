Министр транспорта открыт паромную линию между Хуа-Хином и Паттайей

В Таиланде официально запустили паромную линию, связавшую Паттайю и Хуа-Хин. В тестовом режиме паромы ходили с января.

15 Февраля 2017 09:50:35

Официальная церемония открытия паромной линии состоялась в воскресенье, 12 февраля, ровно через месяц после изначально запланированной даты. Провести мероприятие в срок помешали сложные метеоусловия, однако когда погода наладилась, церемония все же состоялась, пишет газета Bangkok Post. С начала января компания-оператор совершала рейсы в тестовом режиме, но многие из них приходилось отменять ввиду штормов в Сиамском заливе.

Открыл новый маршрут министр транспорта Таиланда Аркхом Термпиттаяпайсит. Пассажирами первого рейса стали более 200 журналистов и почетных гостей, среди которых были официальные лица и поп-звезды. Рейс до Хуа-Хина и обратно 12 февраля сопровождал военный вертолет ВМФ Таиланда.

«Проект был запущен в качестве ответа на правозглашенную премьер-министром политику по развитию водного сообщения между восточным и западным побережьями Сиамского залива», – заявил на открытии паромной линии господин Аркхом Термпиттаяпайсит.

По словам министра, реализация проекта также будет способствовать развитию туризма в провинциях, находящихся на побережье Сиамского залива.

Оператором паромной линии является компания Royal Passenger Liner Ltd. Рейсы выполняются на пароме-катамаране Royal 1, рассчитанном на 286 мест в салоне эконом-класса, плюс 44 места в бизнес-классе и две VIP-каюты на восемь мест в каждой. Цены на билеты эконом-класса установлены на уровне 1250 бат (до конца февраля – 999 бат), цены на места в бизнес-классе и в VIP-каютах, по данным Bangkok Post, оператор пока не установил.

Время в пути составляет около двух часов (против пяти часов автомобильным транспортом). Паром отправляется из Паттайи в 10:30 утра и прибывает в Хуа-Хин в 12:30. Обратный рейс отправляется их Хуа-Хина в 13:30 и прибывает в Паттайю в 15:30.

Власти Таиланда рассматривают возможность запустить на этой линии паромы, способные перевозить не только пассажиров, но и транспортные средства. Также обсуждается расширение маршрутной сети.