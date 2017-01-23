Министр распорядился решить проблему очередей в аэропорту Пхукета

Аркхом Термпиттаяпайсит отдал необходимые распоряжения, чтобы решить проблему очередей, о решении которой ранее уже заявил глава Иммиграционного бюро.

23 Января 2017 16:02:58

Министр транспорта Таиланда генерал-лейтенант Аркхом Термпиттаяпайсит проинспектировал работу международного аэропорта Пхукета. В ходе визита генерал Термпиттаяпайсит заявил, что уже отдал госкорпорации Аэропорты Таиланда (АоТ) распоряжение срочно принять меры для решения проблемы очередей на паспортном контроле и в зоне досмотра багажа у входа в новый терминал международных рейсов.

Что касается очередей на входе в терминал, то главная причина задержек там – проводящаяся в аэропорту замена рентгеновских сканеров, которая займет еще чуть больше месяца.

«Необходимость рентгеновского сканирования багажа на входе в международный терминал приводит к образованию очередей, о чем мы знаем из новостных сообщений. Это связано с с тем, что в аэропорту производится модернизация конвейерных сканеров, которая завершится лишь к 15 марта», – рассказал министр. До этого момента сотрудникам службы безопасности придется проводить проверку багажа так, как это происходит сейчас.

Говоря об очередях на иммиграционный контроль внутри терминала, генерал Термпиттаяпайсит пообещал, что меры будут приняты незамедлительно.

«Я поговорил с главой иммиграционного бюро генерал-лейтенантом Натхатхорном Проусунторном, и 50 дополнительных сотрудников будут выделены для работы в аэропорту», – заявил он.

«Сейчас для проведения паспортного контроля имеются лишь 13 компьютеров. Необходимые шаги для закупки дополнительного оборудования и увеличения штата персонала будут приняты начиная с 23 января», – добавил генерал Термпиттаяпайсит.

Одновременно министр транспорта отдал АоТ распоряжение закончить реконструкцию терминала внутренних авиалиний до конца года.

«Это также создает определенное неудобство для пассажиров, поэтому я распорядился закончить все работы в течение этого года», – заявил он.

«Также я попросил АоТ рассмотреть возможность открытия для пассажиров дополнительного прохода в зону паспортного контроля, чтобы людям не приходилось стоять в очередях, которые уже сейчас тянутся через весь зал иммиграционного контроля по прилету», – добавил министр. Кроме того, господин Термпиттаяпайсит отметил, что и жалобы на качество уборки туалетов были приняты к сведению и проблема уже решена.

Напомним, что на прошлой неделе аэропорт Пхукета посетил с инспекцией упомянутый выше шеф иммиграционного бюро Таиланда. Выступая перед журналистами, он заявил, что проблема очередей на паспортном контроле уже решена. По его словам, международный терминал уже полностью укомплектован компьютерами для сотрудников, проводящих паспортный контроль. Кроме того, в зоне паспортного контрол установлены таблички с указанием того, сколько пассажиру осталось ждать в очереди на проверку документов.

Одновременно генерал Проусунторн призвал пассажиров с пониманием относиться к тому, что паспортный контроль занимает время, поскольку это необходимое требование безопасности.

«Вы должны понимать, что сотрудникам иммиграционного бюро нужно четко проверить все паспортные данные», – заявил он. Подробнее читайте здесь.