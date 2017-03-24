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Министерство распорядилось разобраться с проводами в Патонге

Приказ Министерства касается не только Патонга, но этот курорт и улица Sai Nam Yen Rd. отмечены отдельно.

27 Марта 2017 08:29:02

Патонг вошел в список мест, где меры требуется принять срочно. Фото: РЕА
Патонг вошел в список мест, где меры требуется принять срочно. Фото: РЕА

Гирлянды проводов на центральных улицах Патонга должны постепенно уйти в прошлое, сохранившись лишь на фотографиях. Как стало известно «Новостям Пхукета», а начале марта Министерство внутренних дел распорядилось навести порядок на уличных столбах, убрав с них лишние и ненужные телекоммуникационные кабели, а остальные приведя в благопристойный вид.

Патонг в приказе был указан как место, где меры надо принять срочно. А поскольку улица Sai Nam Yen Rd. была упомянута в документе отдельно, именно с нее и начнется реализация проекта в курортном городе. Телекоммуникационные операторы, включая AIS, DTAC, CAT, True и 3BB, получили распоряжение разобраться со своими проводами в течение этого года. Если же они этого не сделают, Управление энергоснабжения Пхукета (РЕА) уберет лишние кабели со своих столбов самостоятельно.

«Это только начало. До конца года мы также приведем в порядок столбы на обеих сторонах Rat-U-Thit 200Pi Rd., включая отрезок улицы перед ТЦ Jungceylon, а затем постепенно, год за годом, и на других главных улицах», – заявил «Новостям Пхукета» менеджер офиса РЕА в Патонге Ватчарин Прапха.

«На это потребуется время, так как надо дать телекоммуникационным компания возможность сделать все без перебоев в оказании услуг клиентам», – добавил господин Прапха. Мешает сделать все разом и тот факт, что РЕА не сможет получить столь крупный бюджет.

Напомним, что отдельное место в планах РЕА, как уже сообщалось ранее, уготовано улице Thaweewong Rd., идущей вдоль пляжа в Патонге. Уже несколько лет официальные лица говорят о том, что там висящих проводов быть не должно вовсе: и телекоммуникационные кабели, и электропровода необходимо убрать под землю.

В беседе с «Новостями Пхукета» господин Прапха, подтвердил, что реализация этого проекта не стоит на месте. В сентябре прошлого года был подписан меморандум о взаимопонимании по данному вопросу и прямо сейчас проходит тендер по выбору подрядчиков на выполенение работ. Ввиду масштаба проекта его контролирует центральный офис РЕА в Бангкоке, контракты, по словам господина Прапхи, должны быть подписаны до конца первого полугодия 2016 года, бюджет – 220 млн бат.

Стоит отметить, что аналогичный проект уже несколько лет реализуется в историческом центре Пхукет-Тауна. Сперва провода были убраны с Thalang Rd., а затем – и с ряда других исторических улиц. В сентябре прошлого года завершилась очередная фаза плана – столбы с гирляндами кабелей исчезли с Yaowarat Rd. на участке от Suriyadej Circle до пересечения с Dibuk Rd. Темп работ сложно назвать спринтерским, однако постепенно Старый город приобритает благопристойный вид.

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