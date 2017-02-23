Министерство напомнило о рисках роста туризма

Доходы Таиланда от туризма продолжат расти в 2017 году, однако рост этой отрасли таит в себе и угрозу для экономики страны.

27 Февраля 2017 10:13:24

Фото: Eirien / Flickr

С соответствующим заявлением выступил постоянный секретарь Министерства туризма и Спорта Понгпану Светарундра, пишет Bangkok Post. По словам господина Светарундры, в 2017 году на туристическую отрасль придется 17-18% ВВП. В 2016 году показатель составлял 17,7%, а годом ранее – 16,7%. При этом в глобальном мировом ВВП доля туризма – всего лишь 9%.

«Выручка туристической отрасли прогнозируется на уровне 2,71 трлн бат, что на 8,17% выше показателя 2016 года. Туристы из-за рубежа принесут 1,78 трлн, а внутренний туризм – 934 млрд. Впрочем, для экономики Таиланда это довольно рискованно, поскольку отрасль может получить серьезный удар, если в стране произойдет какой-либо негативное событие, которое отпугнет туристов», – заявил Понгпану Светарундра.

По словам постоянного секретаря Минтуризма, лидером по генерации выручки в туристическом сегменте является отельный бизнес и в целом отрасль размещения постояльцев. На ее долю в 2016 году пришлось 580 млрд бат. Далее расположились продуктово-ресторанный сегмент (448 млрд бат), наземный транспорт (136 млрд), авиация (122 млрд) и индустрия развлечений и спорта (100 млрд).

По данным Минтуризма за первый квартал 2017 года страну уже посетило 3,19 млн туристов из-за рубежа (рост на 6,52% год к году), выручка отрасли составила 169 млрд бат (рост на 10,3% год к году).