Министерство намерено заинтересовать туристов золотом и спортом

Министерство туризма и спорта Таиланда намерено привлечь в страну «качественных» туристов спортивными мероприятиями и тайскими ювелирными изделиями.

11 Марта 2017 14:18:53

Фото: Andy Coe / Flickr

Именно по этим двум фронтом ведомство будет вести агитационное наступление в 2017 году, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на заявление министра туризма Кобкарн Ваттанаврангкун. Запущена новая промо-кампания была на отраслевой ярмарка «Международная туристическая биржа в Берлине» (ITB Berlin), которая проходит в немецкой столице 8-12 марта, пишет Bangkok Post.

Комментируя инициативу, госпожа Ваттанаврангкун подчеркнула, что она реализуется в рамках объявленного в 2015 году разворота тайского туризма от количества к качеству. За последние два года Минтуризма неоднократно отмечало, что главным критерием эффективности работы отрасли должна быть выручка, а не просто число отдыхающих, посетивших страну. В этом году целевой показатель по доходам установлен на уровне 2,71 трлн бат. Из этой суммы туристы-иностранцы должны обеспечить 1,78 трлн бат, а тайские граждане – 934 млн.

Анонсированная госпожой Ваттанаврангкун промо-кампаний будет реализовываться как за пределами Таиланда (на выставках, ярмках, онлайн и так далее) так и внутри страны. В частности, 70 ювелирных магазинов и салонов страны приняли предложение Минтуризма пересмотреть политику возврата средств покупателям, которые решившим отказаться от купленных изделий. В течение первых суток это можно будет сделать без каких-либо ограничений по сумме возвращаемых средств. После истечения этого срока сумма будет постепенно снижаться. В целом, за счет всех слагаемых кампании, расходы иностранных туристов на тайскую ювелирную продукцию в 2017 году должны вырасти на 8-10%, составив соответственно 108-100 млрд бат. Основная целевая аудитория – туристы из Китая и стран АСЕАН.

В рамках кампании по продвижению спортивного туризма ведомство госпожи Ваттанаврангкун выделило три провинции – Пхукет, Чонбури и Чианг-Май. Их Минтуризма хотело бы видеть в качестве официальных «спортивных центров» страны. Ведомство уже объявило о намерении обратиться к кабмину с предложением продвигать их в соответствующем статусе. Кроме того, как заявила госпожа министр, необходимо повышать уровень спортивных мероприятий, таких как, к пример, гонки на аквабайках, до мирового класса.