Минфин обещает денежные подарки необеспеченным гражданам

В качестве подарка на Новый год необеспеченные жители Таиланда получат 1500-3000 бат наличными.

22 Ноября 2016 10:17:41

Минфин готов направить 6 млрд. бат на помощь фермерам и еще 10 млрд. на поддержку других необеспеченных слоев населения. Фото: Bangkok Post

В общей сложности на подарки необеспеченным гражданам тайский бюджет намерены потратить 10 млрд бат. Получат их жители страны с доходом менее 100 тыс. бат в год, живущие преимущественно в городских районах, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на заявление источника в Министерстве финансов.

По данным изданиям, проект будет реализован вместе с ранее анонсированной раздачей материальной помощи фермерам с низким уровнем дохода. В рамках этой инициативы крестьяне с доходом до 30 тыс. бат в год получат по 3000 бат, а лица с доходом от 30 тыс. до 100 тыс. – 1500 бат. Всего на помощь необеспеченным фермерам надо около 6 млрд бат.

Выплаты, по словам источника Bangkok Post, должны быть произведены «в конце этого месяца или в начале следующего». Предварительно инициативу должен одобрить кабмин.

Как пишет Bangkok Post, претендовать на «новогодние подарки» от Минфина смогут лишь лица, зарегистрировавшиеся в национальной системе электронных платежей (E-Payment). Ранее правительство обращалось к необеспеченным гражданам с призывом присоединиться к системе, и сейчас в базе данных значатся около 8000 имен. Примерно 3000 из них – фермеры.

Источник Bangkok Post в Минфине заявил, что прямо сейчас ведомство проверяет, все ли участники системы удовлетворяют необходимым критериям для получения материальной помощи.