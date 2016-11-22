Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Минфин обещает денежные подарки необеспеченным гражданам

В качестве подарка на Новый год необеспеченные жители Таиланда получат 1500-3000 бат наличными.

Новости Пхукета

22 Ноября 2016 10:17:41

Минфин готов направить 6 млрд. бат на помощь фермерам и еще 10 млрд. на поддержку других необеспеченных слоев населения. Фото: Bangkok Post
Минфин готов направить 6 млрд. бат на помощь фермерам и еще 10 млрд. на поддержку других необеспеченных слоев населения. Фото: Bangkok Post

В общей сложности на подарки необеспеченным гражданам тайский бюджет намерены потратить 10 млрд бат. Получат их жители страны с доходом менее 100 тыс. бат в год, живущие преимущественно в городских районах, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на заявление источника в Министерстве финансов.

По данным изданиям, проект будет реализован вместе с ранее анонсированной раздачей материальной помощи фермерам с низким уровнем дохода. В рамках этой инициативы крестьяне с доходом до 30 тыс. бат в год получат по 3000 бат, а лица с доходом от 30 тыс. до 100 тыс. – 1500 бат. Всего на помощь необеспеченным фермерам надо около 6 млрд бат.

Выплаты, по словам источника Bangkok Post, должны быть произведены «в конце этого месяца или в начале следующего». Предварительно инициативу должен одобрить кабмин.

Как пишет Bangkok Post, претендовать на «новогодние подарки» от Минфина смогут лишь лица, зарегистрировавшиеся в национальной системе электронных платежей (E-Payment). Ранее правительство обращалось к необеспеченным гражданам с призывом присоединиться к системе, и сейчас в базе данных значатся около 8000 имен. Примерно 3000 из них – фермеры.

Источник Bangkok Post в Минфине заявил, что прямо сейчас ведомство проверяет, все ли участники системы удовлетворяют необходимым критериям для получения материальной помощи.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.