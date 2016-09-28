Минфин хочет изменить требования к зарубежным счетам россиян

Министерство финансов намерено привязать валютное резидентство к гражданству, одновременно смягчив требования к владельцам счетов в зарубежных банках.

28 Сентября 2016 10:24:41

Министерство финансов хочет изменить определение понятия «валютный резидент», одновременно с этим скорректировав требования к владельцам счетов в банках за рубежом. Соответствующий законопроект был опубликован на портале раскрытия проектов готовящихся нормативных актов.

Согласно предложению Минфина, с 1 января 2018 года граждане России всегда будут считаться ее валютными резидентами, сколько бы времени они ни прожили в других странах. По действующему законодательству россиянин перестает быть валютным резидентом, если он в течение года ни разу не появлялся в России.

Одновременно Минфин намерен смягчить требования к россиянам, имеющим счета в зарубежных банках. По действующему закону валютные резиденты обязаны отчитываться обо всех счетах в иностранных банках (подробнее читайте здесь). Кроме того они не имеют права использовать иностранный счет, к примеру, для получения на него дохода от продажи недвижимости. Именно эти пункты и хочет пересмотреть Министерство финансов РФ.

В своем законопроекте Минфин предлагает не распространять требование об отчетах на лиц, которые провели в России меньше трех месяцев в течение одного года (в совокупности). Таким образом, россияне, живущие в Таиланде более девяти месяцев в году, официально будут валютными резидентами России, но отчитываться перед ФНС им не придется, даже в случае совершения кратковременной поездки на родину.

Кроме того, Минфин предлагает расширить список разрешенных операций с зарубежными счетами. Если счет открыт в стране, входящей в ОЭСР или ФАТФ, то на него можно будет получать доход от продажи транспорта и недвижимости, зарегистрированных на территории страны. Сейчас за такие операции грозит штраф в размере до 100% суммы транзакции, причем Таиланд не значится в списках членов ни ОЭСР, ни ФАТФ.

Впрочем, как минимум один раз уведомить налоговиков о счетах за рубежом экспатам из России все же придется. В законопроекте говорится, что граждане Российской Федерации, не являвшиеся резидентами по состоянию на 1 января 2018 года, все же обязаны уведомить налоговые органы об открытии и закрытии счетов вкладов или об изменении их реквизитов. Сделать это нужно не позднее 1 марта 2018 года.

Напомним, что ранее в этом году Россия присоединилась к международной системе автоматического обмена налоговой информацией. Сам обмен данными начнется с 2018 году, участвуют в проекте более 80 государств, но Таиланда в этом списке нет.