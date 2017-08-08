The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

МИД упомянул план по открытию консульства России на Пхукете

Министерство иностранных дел Российской Федерации планирует открыть консульство на острове Пхукет.

Новости Пхукета

8 Августа 2017 18:04:50

Флаг на здании консульства РФ в Эдинбурге. Фото: Russian Consulate Edinburgh
Флаг на здании консульства РФ в Эдинбурге. Фото: Russian Consulate Edinburgh

Планы по открытию консульства РФ на Пхукете были упомянуты в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России от 8 августа 2017 года. Комментарий был опубликован в связи с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Таиланд. Впрочем, говорится о консульстве в нем одной строчкой.

«Неуклонно растет число российских граждан, посещающих Таиланд с туристическими целями – за первый квартал 2017 года в Таиланде побывало около 489 тыс. россиян – это на 44% больше, чем в 2016 г. Дальнейшему наращиванию турпотока будет способствовать планируемое открытие консульства России на острове Пхукет и учреждение почетного консульства на острове Самуи», – говорится в комментарии.

Предполагаемых сроков открытия консульства на Пхукете в министерстве не озвучили. Какой-либо еще информации об этих планах на сайте ведомства нет.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд вводит штрафы за несвоевременную замену красных номеров
Таиланд вводит штрафы за несвоевременную замену красных номеров
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
Phuket FC набрал семь очков в трех матчах
Phuket FC набрал семь очков в трех матчах
Вкус улицы: Простор в простоте
Вкус улицы: Простор в простоте
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.