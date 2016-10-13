МИД РФ выразил соболезнования с связи со смертью Пхумипона Адульядета 13 Октября 2016 20:57:46 Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября. Москва выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной короля Таиланда Пхумипона Адульядета. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой передает ТАСС. «Поступают трагические сообщения, умер король Таиланда. Выражаем глубокие соболезнования народу этой страны. На всех уровнях последуют соответствующие соболезнования в адрес Таиланда и народа Таиланда», – отметила Мария Захарова. Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур.



