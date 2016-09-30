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МИД РФ предупредил россиян о «дне гнева» 30 сентября

Находящимся за рубежом россиянам рекомендовано проявлять «разумные меры предосторожности» 30 сентября.

Новости Пхукета

30 Сентября 2016 10:29:42

МИД не исключает «нападок на Россию и провокаций против ее граждан» 30 сентября. Фото: Antoine K / Flickr
МИД не исключает «нападок на Россию и провокаций против ее граждан» 30 сентября. Фото: Antoine K / Flickr

Министерство иностранных дел России предупредило находящихся за рубежом россиян о том, что 30 сентября может состояться «всемирный ден гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Сирии. Соответствующее предупреждение было размещено на сайте МИД РФ.

«В Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо. Не исключено, что подобное мероприятие может быть использовано экстремистскими элементами в некоторых странах для нападок на Россию и провокаций против ее граждан», – говорится в предупреждении МИД.

Внешнеполитическое ведомство РФ рекомендует россиянам проявлять сегодня «разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности».

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