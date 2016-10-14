МИД Китая выразил соболезнования в связи с кончиной Короля Таиланда

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил соболезнования тайскому правительству и народу в связи с кончиной Его Величества Короля Пхумипона Адульядета.

14 Октября 2016 09:53:40

Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.

«Китайская сторона скорбит в связи с кончиной короля и выражает искренние соболезнования тайскому народу и правительству», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Китая.

Официальный представитель МИД Гэн Шуан подчеркнул, что «на протяжении многих лет с огромным энтузиазмом содействовал развитию дружественных отношений между Китаем и Таиландом, совместно с китайскими руководителями определил вектор развития китайско-тайских отношений и внес важный вклад в дело дружбы между народами двух стан и развитие двустороннего практического сотрудничества».

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены.