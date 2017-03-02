Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

MGC-Asia вложила 400 млн бат в рынок люксовых авто на Пхукете

Master Group Corporation Asia, также известная как MGC-Asia открыла салон MGC-Asia Autoplex Phuket на Bypass Rd. Инвестиции компании в проект по развитию рынка люксовых автомобилей на Пхукете составили 400 млн бат.

Новости Пхукета

2 Марта 2017 11:30:30

Комплекс MGC-Asia Autoplex Phuket расположился на территории в 4 рая, площадь используемого пространства составила 14 тыс. кв. м. В комплексе находятся шоу-румы Rolls-Royce, Aston Martin, Azimut Yachts, BMW и Mini, а также салон по продаже автомобилей с пробегом. Кроме того, а в течение года к ним добавится ремонтно-покрасочная мастерская.

Комментируя открытие масштабного комплекса на Пхукете, генеральный директор MGC-Asia Санхавут Тахмчанвирияотметил, что к 2020 году компания намерена стать крупнейшим автомобильным ритейлером в Таиланде и странах АСЕАН.

«В течение десятилетия группа закладывала фундамент для расширения по всем направлениям работы, чтобы достичь устойчивого и органичного роста. MGC-ASIA Autoplex Phuket – ключевой шаг по расширению бизнеса, приближающий нас к цели 2020, когда мы ожидаем довести общую годовую прибыль до 50 млрд бат», – заявил господин Тахмчанвирия.

«У Пхукета не только есть большой туристический потенциал. Пхукет также стратегически расположен на карте, связывая друг с другом прочие туристические направления на Андаманском побережье. Будучи региональным и международным туристическим хабом, Пхукет ежегодно принимает более 12,5 млн гостей и зарабатывает туризмом более 2,5 млрд бат. Принять решение о расширении здесь за счет открытия здесь MGC-Asia Autoplex Phuket было нетрудно», – добавил он.

Следующим шагом MGC-Asia должно стать открытие комплекса MGC-ASIA Autoplex Hat Yai с бюджетом в 350 млн бат. Там расположатся шоу-румы BWM, Mini, Honda, а также сервис MMS-Bosch Car Service, служба проката машин с собственным автопарком, центр по продаже автомобилей с пробегом и ремонтно-покрасочная мастерская. Компания планирует открыть этот комплекс в течение второго квартала 2017 года. После того, как это произойдет, MGC-Asia будет представлена как на побережье Андаманского моря, так и на берегу Сиамского залива.

«Расширение принесет значительную выгоду и укрепит статус группы в качестве авторизованного дилера автомобилей BMW и Mini, с которыми работает Millennium Auto Group, уже сейчас имеющая восемь шоу-румов (пять в Бангкоке, три в провинция) и одну студию», – говорится в пресс-релизе MGC-Asia.

В 2017 году группа намерена продать 10 тыс. новых автомобилей и провести послепродажное обслуживание 225 тыс. в своих сервисах.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Пара из России заявила в полицию о вымогательстве со стороны полицейского
Пара из России заявила в полицию о вымогательстве со стороны полицейского
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.