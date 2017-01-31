Международный забег на 10 миль 2017 Дата/Время начала: 19 Марта 2017 06:00:00 - 19 Марта 2017 10:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Спортивный клуб Thanyapura в сотрудничестве с Supersports, ведущим в Таиланде поставщиком спортивных товаров, в третий раз проводят международный забег на 10 миль. Supersports 10 Mile International Run пройдет в марте 2017 и соберет, по оценке организаторов, более 3 тыс. участников. Соревнования открыты для всех возрастов, каждый из бегунов найдет себе дистанцию подходящей сложности: от 500 метров до 10 миль. Регистрация на сайте thanyapura.com. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : 10 Miles international Run 2017 Адрес : Thanyapura Sports & Leisure Club Phuket Веб-сайт : thanyapura.com Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт