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Международный забег на 10 миль 2017

Дата/Время начала: 19 Марта 2017 06:00:00 - 19 Марта 2017 10:00:00

Спортивный клуб Thanyapura в сотрудничестве с Supersports, ведущим в Таиланде поставщиком спортивных товаров, в третий раз проводят международный забег на 10 миль. Supersports 10 Mile International Run пройдет в марте 2017 и соберет, по оценке организаторов, более 3 тыс. участников. Соревнования открыты для всех возрастов, каждый из бегунов найдет себе дистанцию подходящей сложности: от 500 метров до 10 миль. Регистрация на сайте thanyapura.com.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : 10 Miles international Run 2017
Адрес : Thanyapura Sports & Leisure Club Phuket
Веб-сайт : thanyapura.com
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Расположение

 

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