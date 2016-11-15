Международное яхтенное шоу PIMEX 2017 Дата/Время начала: 5 Января 2017 11:00:00 - 5 Января 2017 20:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Четырнадцатое ежегодное яхтенное шоу и выставка PIMEX пройдут в удостоенной высоких наград гавани Royal Phuket Marina на восточном побережье Пхукета. Шоу 2016 года собрало более 5000 гостей из числа самой качественной аудитории. Проводящаяся ежегодно с 2003 года выставка прочно утвердилась в календаре профессиональных мероприятий на Пхукете. В этом году радиостанция Live 89.5 будет вести открытый прямой эфир с шоу каждый день. Вход свободный, регистрируйтесь и выигрывайте ценные призы. Это событие нельзя пропустить! Подробнее на www.phuketboatshow.com. Газета The Phuket News является спонсором мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : PIMEX Адрес : Royal Phuket Marina Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт