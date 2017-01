Международное объединение спасателей обеспокоено ситуацией на Пхукете 13 Января 2017 14:59:38 Фото: The Phuket News Президент международной ассоциации пляжных спасателей (International Surf Lifesaving Association, ISLA) Генри Рейес обратился к премьер-министру Таиланда Праюту Чан-Оче с призывом принять срочные меры по повышению безопасности на пхукетских пляжах. Господин Рейес направил главе тайского правительства официальное письмо, в котором подчеркнул, что за последние годы на Пхукете утонули сотни человек, а улучшения в работе спасателей были лишь незначительными. «С 2010 года сотни туристов из Таиланла и из-за рубежа утонули в водах у побережья Пхукета. Согласно данным Минздрава Таиланда, утопление – главная причина смерти молодежи в возрасте до 16 лет. Также это главная причина гибели туристов на Пхукете», – заявил Генри Рейес. Он подчеркнул, что ISLA в курсе планов административной организации Пхукета (OrBorJor) снизить финансирование службы спасателей на 10% в течение трех ближайших лет. При этом господин Рейес заявил, что даже с текущим уровнем расходов «качество работы не соответствует международным стандартам». Отдельно он раскритиковал тендерную систему выбора подрядчика для выполнения столь ответственной работы. В частности, Генри Рейес отметил, что из-за ее особенностей пляжи часто остаются без присмотра спасателей на тот или иной срок. «Перерывы варьируются по продолжительности от нескольких недель в одни годы до нескольких месяцев в другие. Во время этих промежутков пляжи Пхукета никто не охраняет, а гражданам Таиланда и туристы грозить еще более высокий риск утонуть», – заявил Рейес. «ISLA хотела бы заявить решительный протест против плана по снижению финансирования службы пляжных спасателей на Пхукете, когда на самом деле нужно еще многое сделать для того, чтобы довести уровень работы до международных стандартов», – добавил он. Особенно обеспокоены члены ISLA следующими пунктами: Недостаточное число спасателей в сезон муссонов (май-ноябрь). Изношенное и непригодное для эксплуатации спасательное оборудование и инвентарь. Недостаток помещений для хранения и обслуживания оборудования и инвентаря. Недостаток помещений для спасателей, туалетов и электричества. Недостаток полномочий для ограничения доступа купальщиков в опасные зоны. Недостаток навыков для обеспечения безопасности купальщиков и сами спасателей. Отсутствие страховки на случай получения травм на службе. Низкие зарплаты и отсутствие компенсационного пакета. Невысокий прогресс в улучшении статистики по гибели людей на пляжах в последние 10 лет. Для того, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей на пляжах, ISLA настаивает на следующих срочных шагах: Увеличить бюджет на службу спасения, чтобы обеспечить адекватное число спасателей и наблюдательных станций в сезон муссонов (май-ноябрь). Оперативно построить на ключевых пляжах станции для спасателей, устойчивые к сильным дождям и ветру, где можно было бы хранить и ремонтировать инвентарь и оборудование, укрываться от непогоды. Станции должны иметь электро- и водоснабжение, туалеты. Текущий ремонт построек должен проводиться своевременно. Выделить адекватный бюджет на приобретение и поддержание в рабочем состоянии оборудования и инвентаря для спасателей. Организовать регулярную тренировку и обучение спасателей, чтобы обеспечить безопасность как туристов, так и самого персонала. Присвоить всем спасателям статус «сотрудников по обеспечению общественной безопасности» с необходимыми полномочиями и поддержкой. Поднять зарплаты спасателей до уровня, соразмерному зарплатам работников других ведомств, занимающихся общественной безопасностью. Подключить спасателей Пхукета к глобальной программе ISLA по отслеживанию несчастных случаев на воде (Global Drowning Tracker Program). Добавьте новостную ленту на свой сайт Число жертв наводнений выросло до 25 человек Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде В Таиланде изменена структура футбольных лиг Esenzi на PIMEX: Подавая изящество Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus