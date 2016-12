Metzo's стал «Лучшим рестораном при отеле» в 2016 году Новый дизайн Metzo’s Bistro & Bar при отеле Outrigger Laguna Phuket был удостоен награды на Hotel and Property Awards 2016. Новости Пхукета 27 Сентября 2016 12:28:00 Новый дизайн Metzo's был представлен ровно год назад. Фото: Metzo's / Outrigger Metzo’s Bistro & Bar при отеле Outrigger Laguna Phuket Beach Resort получил премию «Лучший ресторан при отеле» на International Hotel and Property Awards 2016 в Венеции. Награду из рук организаторов приняла Софи Бюгин из дизайн-студии Santhaya & Associates, которая и занималась оформлением Metzo's. Церемония награждения победителей International Hotel and Property Awards состоялась 16 сентября. Напомним, ресторан Metzo’s Bistro and Bar обновил интерьер в прошлом году. Работы заняли три месяца, а бюджет составил четверть миллиона долларов. Дизайнеры описывали атмосферу в новом Metzo's как «слегка индустриальную и эклектичную с легкими мавританскими мотивами». Заведение специализируется на средиземноморской кухне в широком понимании. Подробнее о Metzo's читайте в этой статье «Новостей Пхукета».