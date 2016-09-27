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Metzo's стал «Лучшим рестораном при отеле» в 2016 году

Новый дизайн Metzo’s Bistro & Bar при отеле Outrigger Laguna Phuket был удостоен награды на Hotel and Property Awards 2016.

Новости Пхукета

27 Сентября 2016 12:28:00

Новый дизайн Metzo's был представлен ровно год назад. Фото: Metzo's / Outrigger
Новый дизайн Metzo's был представлен ровно год назад. Фото: Metzo's / Outrigger

Metzo’s Bistro & Bar при отеле Outrigger Laguna Phuket Beach Resort получил премию «Лучший ресторан при отеле» на International Hotel and Property Awards 2016 в Венеции. Награду из рук организаторов приняла Софи Бюгин из дизайн-студии Santhaya & Associates, которая и занималась оформлением Metzo's. Церемония награждения победителей International Hotel and Property Awards состоялась 16 сентября.

Напомним, ресторан Metzo’s Bistro and Bar обновил интерьер в прошлом году. Работы заняли три месяца, а бюджет составил четверть миллиона долларов. Дизайнеры описывали атмосферу в новом Metzo's как «слегка индустриальную и эклектичную с легкими мавританскими мотивами». Заведение специализируется на средиземноморской кухне в широком понимании. Подробнее о Metzo's читайте в этой статье «Новостей Пхукета».

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