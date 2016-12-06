Метеорологи обещают новые дожди на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) не ожидает скорого улучшения погоды на Пхукете и в соседних провинциях.

6 Декабря 2016 09:01:41

Последствия дождей в провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Фото: Bangkok Post

Согласно прогнозу, опубликованному сегодня в 6:00 утра, во вторник жителей Пхукета, Пханг-Нга, Ранонга и Краби ждут «сильные дожди и грозовые ливни в отдельных районах». Максимальная температура воздуха составит 27-31 градуса Цельсия, минимальная – 22-24 градуса. Такая же информация содержится и в семидневном прогнозе, опубликованном в понедельник (см. сайт TMD).

Силу ветра в TMD прогнозируют на уровне 20-35 км/ч, направление ветра – с востока. На море ожидаются волны высотой до 2 м в прибрежных районах, и более 2 м на удалении от берега.

Напомним, в минувшую субботу TMD выпустил метеорологическое предупреждение в связи с сильными дождями и штормовыми условиями в Сиамском заливе и на побережье Андаманского моря. Синоптики предупредили о возможности наводнений и призвали граждан к осторожноти. Капитанам морских судов рекомендовано регулярно проверять метеосводки и проявлять осторожность в процессе навигации. Маломерным судам предписано в море не выходить.

Серьезных наводнений Пхукету пока что удается избежать, но в других провинциях юга страны уже погибли 11 человек. Подробнее читайте здесь.