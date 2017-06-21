Мэр Раваи проведет с морскими цыганами беседу о попрошайничества

Администрация Раваи обратится за помощью к полиции, если после беседы цыгане сами не решат проблему малолетних попрошаек.

21 Июня 2017 11:43:54

Мэр Раваи Арун Солос заявил о том, что районная администрация проведет беседу с морскими цыганами, настоятельно попросив их прекратить попрошайничество с участием малолетних жителей цыганской деревни. Если же эта мера результатов не даст, то в ситуацию вмешаются правоохранительные органы.

Соответствующее заявление глава муниципалитета сделал после того, как в социальных сетях появились новые фотографии, на которых цыганские дети выпрашивают деньги у туристов в районе пирса в Раваи.

«Прямо сейчас арестовывать этих детей никто не будет. Но мы пригласим их родителей принять участие во встрече с участием официальных лиц, полиции, деревенских старост и самих детей. На встрече мы объясним им, что необходимо донести до детей мысль, что не надо этим заниматься. Это будет нашим первым шагом», – заявил Арун Солос.

«Сперва мы проведем встречу с родителями и деревенскими старостами. Но если попрошайничество не прекратится, тогда в ситуацию вмешается полиция», – добавил мэр Раваи.

Жители юга Пхукета неоднократно сообщали властям, что цыганские дети в Раваи занимаются попрошайничествами. В пятницу, 15 июня, вопрос был вынесен на обсуждение в Provincial Hall. В этой встрече среди прочих приняли участие лидер сообщества морских цыган в Раваи и представители различных образовательных учреждений и организаций.

Впрочем, совещание 15 июня особых результатов не дало, что подтвердили фотографии, сделанные 19 июня и выложенные в тот же день в Facebook.