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Мэр Патонга: Переделать спуск с холма быстрее, чем научить водителей

Пхукет ищет решение проблемы регулярных аварий с участием туристических автобусов на холме Patong Hill.

Новости Пхукета

14 Июля 2017 16:18:47

Причина регулярных аварий на спуске с холма в Патонге всем известна, но решать ее лучше альтернативным путем. В ходе экстренной встречи в Управлении наземного транспорта (PLTO) мэр Патонга Чалермлак Кебсап предложила сделать безопасным сам спуск, нежели усиливать контроль за техническим состоянием въезжающих на перевал автобусов или пытаться привить водителям навыки ответственного и безопасного вождения.

Экстренная встреча под председательством губернатора прошла 11 июля, на следующий день после того, как на въезде в Патонг разбился автобус с группой туристов из Китая. Автобус не смог вовремя затормозить и не вписался в поворот у подножья холма. Транспортное средство вылетело с главной дороги на улицу Pisitkoranee Rd., перевернулось на бок и протаранило фасады нескольких жилых домов, едва не задев двигавшиеся во встречном направлении машину и мотоцикл. В результате аварии погиб 36-летний турист из Китая и его 10-летний сын, еще 22 человека получили травмы, некоторые из них – тяжелые.

При этом двумя неделями ранее на спуске с того же холма потерял управление другой автобус с китайскими туристами. Многотонная машина с несколькими десятками пассажиров протаранила мотоцикл, после чего врезалась в бетонный блок. В результате аварии погибла находившаяся на мотоцикле женщина, травмы получили 26 человек.

Слово мэра

Обсуждению проблемы регулярных аварий на спуске с Patong Hill чиновники посвятили весь день: обсуждение началось утром и продолжилось после обеда. Кроме губернатора во встрече участвовали главы местных офисов Департамента скоростных магистралей и Департамента наземного транспорта, представители полиции, другие официальные лица.

«Каждый из присутствующих на встрече в курсе, что главная причина этих аварий – водители и техническое состояние автобусов, а прежде всего – то, что шоферы недостаточно хорошо знакомы с этой дорогой и не знают, как безопасно провести автобус через перевал», – заявила мэр Чалермлак Кебсап.

Впрочем, несмотря на сказанное, подходить к решению проблемы она предложила не со стороны водителей и их техники, а со стороны самой дороги. Сделать спуск более безопасным будет быстрее, чем менять культуру вождения на острове, считает мэр.

«Я предложила губернатору этот вариант. Я хочу, чтобы глава Департамента скоростных магистралей разработал новое инженерное решение для финального отрезка на этом спуске, чтобы улучшить водителям видимость и уменьшить уклон дороги у подножья холма. Это более быстрый план», – заявила госпожа мэр.

Озвученную ранее местными жителями идею перекрыть въезд на улицу, куда вылетают потерявшие управление автобусы, Чалермлак Кебсап отвергла. Возведение там бетонной стены лишь усугубит последствия для пассажиров автобусов, а на числе аварий никак не скажется.

«Я полагаю, что вреда от этого будет больше, чем пользы», – заявила госпожа мэр.

Альтернативные мнения

Долгосрочным решением проблемы аварий на холме Patong Hill должна стать прокладка тоннеля, и именно о намерении ускорить реализацию этого проекта говорил перед совещанием 11 июля губернатор Плодтхонг. Впрочем, первым этапом, по его словам, должен стать сбор и анализ статистики. Ответственным за это назначен палад (старший административный сотрудник) провинции Тхаворнват Конгкэу. Департамент наземного транспорта должен представить данные по количеству, частоте и тяжести аварий на холме в Патонге.

«Долгосрочное решение проблемы – это тоннель под холмом из Кату в Патонг. Экологическая экспертиза по проекту уже завершена, дополнительный бюджет на прокладку тоннеля имеется. Я приму все меры, чтобы прокладка тоннеля началась, как можно скорее. Это определенно решит проблему аварий», – заявил губернатор Плодтхонг.

Когда именно может начаться строительство, глава провинции не указал. При этом мэр Патонга заявила, что ждать она в любом случае не намерена.

«У меня нет никаких надежд, что это произойдет в обозримом будущем. Я не могу ждать. Пхукету нужно выработать другое решение проблемы», – заявила Чалермлак Кебсап.

Свое слово по указанному вопросу сказал и недавно назначенный шефом полиции Патонга полковник Тассанай Ораригадет. Он подчеркнул, что одна из причин аварий – неудовлетворительное техническое состояние техники.

«Попавший в последнюю аварию автобус был из провинции Пханг-Нга. Он был старым и сдавался в аренду за 24 тыс. бат в месяц, что очень дешево. И почти стопроцентно имено из-за этого тормоза дали сбой», – заявил глава полиции Патонга.

«Я представил губернатору план по вводу новых правил контроля за автобусами из других провинций. Во-первых, перевозчики должны сообщать Департаменту наземного транспорта возраст техники. Во вторым, полиция должна привлекать к ответственности не только водителей, но и владельцев автобусов. Если они также будут делить с шоферами ответственность за такие аварии, то начнут поддерживать автобусы в состоянии, достаточном для езды на Пхукете», – добавил полковник Ораригадет.

В свою очередь начальник Департамента наземного транспорта Баньят Кантха заявил, что, по его мнению, приоритетом должно стать повышение квалификации шоферов.

«Главая причина этих аварий – недостаток опыта у водителей, так что я разработал черновик плана по организации обучения водителей силами опытных шоферов из числа членов Андаманской ассоциации операторов туристических автобусов (АТВА)», – заявил он, добавив, что все перечисленные выше идеи будут представлены на рассмотрение на совещании на следующей неделе.

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