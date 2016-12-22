Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Мэр Патонга не нашла средства против песчаных лежаков

Глава Патонга Чалермлак Кебсап заявила, что у администрации курорта нет возможности очистить пляж от импровизированных лежаков из песка.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Декабря 2016 11:55:37

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Появившиеся на пляже в Патонге лежаки из песка привлекли к себе внимание после того, как один из пользователей Facebook разместил в социальной сети соответствующую фотографию. Снимок наглядно иллюстрировал, как именно прокатчики пляжных зонтов обошли запрет на размещение лежаков и шезлонгов на общественной территории. Фотография сопровождалась следующей подписью на тайском языке: «Когда тканевые [обычные]лежаки запрещены».

В беседе с журналистами мэр Патонга Чалермлак Кебсап заявила, что у ее офиса нет полномочий, чтобы очистить пляж от импровизированных шезлонгов.

«Я меня нет власти убрать эти песчаные лежаки, поскольку они возведены в пределах 10-процентной зоны [где разрешено устанавливать зонтики]», – заявила госпожа Кебсап.

«По моим ощущениям, эти лежаки разрушают красоту пляжа, но на самом деле это не проблема, поскольку у отдыхающих есть оставшиеся 90% пляжа, где они могут расположиться, если эти шезлонги им не нужны», – добавила она.

Напомним, в октябре новый губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан раскритиковал действующую на острове систему пляжной организации, согласно которой на каждом из общественных пляжей выделяется 10% для размещения зонтов (но не лежаков) и оказания услуг массажа, а оставшиеся 90% являются «зоной чистого пляжа».

«Я много думал об этом вопросе, поскольку на самом деле нет никаких законов, которые разрешали бы выделение 10-процентных зон на пляжах», – заявил тогда глава провинции, добавив, что зона чистого пляжа должна составлять 100%, а не 90%.

«Поскольку эти 10-процентные зоны незаконны, постепенно от них надо избавиться, вернув пляжам девственный вид. Я не позволю никому нарушать закон», – заявил Чокчай Дечаморнтхан, пообещав постепенно реализовать эту идею. Подробнее читайте здесь.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.