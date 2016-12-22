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Мэр Патонга не нашла средства против песчаных лежаков

Глава Патонга Чалермлак Кебсап заявила, что у администрации курорта нет возможности очистить пляж от импровизированных лежаков из песка.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Декабря 2016 11:55:35

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Появившиеся на пляже в Патонге лежаки из песка привлекли к себе внимание после того, как один из пользователей Facebook разместил в социальной сети соответствующую фотографию. Снимок наглядно иллюстрировал, как именно прокатчики пляжных зонтов обошли запрет на размещение лежаков и шезлонгов на общественной территории. Фотография сопровождалась следующей подписью на тайском языке: «Когда тканевые [обычные] лежаки запрещены».

В беседе с журналистами мэр Патонга Чалермлак Кебсап заявила, что у ее офиса нет полномочий, чтобы очистить пляж от импровизированных шезлонгов.

«Я меня нет власти убрать эти песчаные лежаки, поскольку они возведены в пределах 10-процентной зоны [где разрешено устанавливать зонтики]», – заявила госпожа Кебсап.

«По моим ощущениям, эти лежаки разрушают красоту пляжа, но на самом деле это не проблема, поскольку у отдыхающих есть оставшиеся 90% пляжа, где они могут расположиться, если эти шезлонги им не нужны», – добавила она.

Напомним, в октябре новый губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан раскритиковал действующую на острове систему пляжной организации, согласно которой на каждом из общественных пляжей выделяется 10% для размещения зонтов (но не лежаков) и оказания услуг массажа, а оставшиеся 90% являются «зоной чистого пляжа».

«Я много думал об этом вопросе, поскольку на самом деле нет никаких законов, которые разрешали бы выделение 10-процентных зон на пляжах», – заявил тогда глава провинции, добавив, что зона чистого пляжа должна составлять 100%, а не 90%.

«Поскольку эти 10-процентные зоны незаконны, постепенно от них надо избавиться, вернув пляжам девственный вид. Я не позволю никому нарушать закон», – заявил Чокчай Дечаморнтхан, пообещав постепенно реализовать эту идею. Подробнее читайте здесь.

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