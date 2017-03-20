Медленного лори нашли в жилом поселке на Пхукете

Редкого примата благополучно поймали и выпустили в джунгли на территории природного заказника Khao Phra Thaew.

20 Марта 2017 09:27:58

Сообщение о медленном лори в жилом поселке Баан-Липон в центральной части Пхукета поступило к спасателям Kusoldharm Foundation во второй половине дня 17 марта. Обратившийся к специалистам местный житель рассказал, что редкий примат обустроился практически прямо у него дома.

Прибывшие по вызову спасатели поймали лори и передали его сотрудникам природного заказника Khao Phra Thaew, которые на следующий день выпустили животное в джунгли. В беседе с журналистами директор Khao Phra Thaew Понгчарт Чоыхорм выразил опасения, что из-за активной застройки острова медленные лори лишаются привычной среды обитания.

«Все чаще мы находим медленных лори, потерявшихся и забредших к домам местных жителей. Некоторым из них везет вернуться в естественную среду обитания, других же люди оставляют у себя в качестве питомцев и держат в клетках, либо используют для зарабатывания денег, предлагая туристам сфотографироваться с ними. Некоторые же погибают на дорогах или от удара током», – посетовал Понгчарт Чоыхорм.

В случае, если в ваш дом забрело дикое животное, помочь могут сотрудники Kusoldharm Foundation (тел. 076-246216 и 076-211706). Также о помощи можно попросить работников природного заказника Khao Phra Thaew (тел. 076-311998).

«Медленные лори относятся к охраняемым видам животных. Содержание медленных лори в неволе преследуется по закону», – добавил Понгчарт Чоыхорм.