Mazda отзывает более 100 тыс. машин в Таиланде

Автомобили пяти моделей 2004-2014 годов выпуска отзываются для замены подушек безопасности.

7 Марта 2017 09:15:24

Фото: Mazda Thailand Official / Facebook

Как сообщила Mazda (Sales) Thailand Co, в общей сложностей отзываются почти 102,3 тыс. автомобилей, преимущественно седанов Mazda 2. Причина отзыва – подушки безопасности японского производителя Takata. С проблемами в них столкнулись и другие автопроизводители.

Замена подушек будет производиться бесплатно во всех сервисных центрах Mazda в Таиланде, говорится в заявлении автопроизводителя. В компании подчеркивают, что пока никаких инцидентов, связанных с работой подушек Takata в тайских автомобилях Mazda, зафиксировано не было, но для повышения безопасности производитель намерен их заменить. При этом с неиспраностью подушек Takata связывают ряд инцидентов с летальным исходом в Малайзии.

Отзыву подлежат следующие автомобили.

Модель Год выпуска Число машин Mazda 2 2009-2014 101,4 тыс. BT-50 2006-2011 710 СХ-9 2007-2012 126 Mazda 6 2007 4 RX-8 2004-2007 20

Mazda обещает разослать уведомления всем владельцам отзываемых машин. Также владельцы могут самостоятельно узнать, нужно ли им обращаться в сервис, проверив машину по номеру VIN на сайте www.mazda.co.th/vincheck.