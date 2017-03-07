Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Mazda отзывает более 100 тыс. машин в Таиланде

Автомобили пяти моделей 2004-2014 годов выпуска отзываются для замены подушек безопасности.

Новости Пхукета

7 Марта 2017 09:15:24

Фото: Mazda Thailand Official / Facebook
Фото: Mazda Thailand Official / Facebook

Как сообщила Mazda (Sales) Thailand Co, в общей сложностей отзываются почти 102,3 тыс. автомобилей, преимущественно седанов Mazda 2. Причина отзыва – подушки безопасности японского производителя Takata. С проблемами в них столкнулись и другие автопроизводители.

Замена подушек будет производиться бесплатно во всех сервисных центрах Mazda в Таиланде, говорится в заявлении автопроизводителя. В компании подчеркивают, что пока никаких инцидентов, связанных с работой подушек Takata в тайских автомобилях Mazda, зафиксировано не было, но для повышения безопасности производитель намерен их заменить. При этом с неиспраностью подушек Takata связывают ряд инцидентов с летальным исходом в Малайзии.

Отзыву подлежат следующие автомобили.

Модель  Год выпуска Число машин
Mazda 2 2009-2014 101,4 тыс.
BT-50 2006-2011 710
СХ-9 2007-2012 126
Mazda 6 2007 4
RX-8 2004-2007 20

Mazda обещает разослать уведомления всем владельцам отзываемых машин. Также владельцы могут самостоятельно узнать, нужно ли им обращаться в сервис, проверив машину по номеру VIN на сайте www.mazda.co.th/vincheck

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Mazda отзывает более 100 тыс. машин в Таиланде
Mazda отзывает более 100 тыс. машин в Таиланде
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.