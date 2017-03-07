Mazda отзывает более 100 тыс. машин в Таиланде
Автомобили пяти моделей 2004-2014 годов выпуска отзываются для замены подушек безопасности.
Новости Пхукета
7 Марта 2017 09:15:24
Как сообщила Mazda (Sales) Thailand Co, в общей сложностей отзываются почти 102,3 тыс. автомобилей, преимущественно седанов Mazda 2. Причина отзыва – подушки безопасности японского производителя Takata. С проблемами в них столкнулись и другие автопроизводители.
Замена подушек будет производиться бесплатно во всех сервисных центрах Mazda в Таиланде, говорится в заявлении автопроизводителя. В компании подчеркивают, что пока никаких инцидентов, связанных с работой подушек Takata в тайских автомобилях Mazda, зафиксировано не было, но для повышения безопасности производитель намерен их заменить. При этом с неиспраностью подушек Takata связывают ряд инцидентов с летальным исходом в Малайзии.
Отзыву подлежат следующие автомобили.
|Модель
|Год выпуска
|Число машин
|Mazda 2
|2009-2014
|101,4 тыс.
|BT-50
|2006-2011
|710
|СХ-9
|2007-2012
|126
|Mazda 6
|2007
|4
|RX-8
|2004-2007
|20
Mazda обещает разослать уведомления всем владельцам отзываемых машин. Также владельцы могут самостоятельно узнать, нужно ли им обращаться в сервис, проверив машину по номеру VIN на сайте www.mazda.co.th/vincheck.