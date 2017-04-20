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Mazda CX-3 стала машиной года в Таиланде

Следом за японским кроссовером расположились Honda Civic и BMW X1.

Новости Пхукета

2 Мая 2017 09:14:02

Фото: Mazda Thailand
Фото: Mazda Thailand

Ассоциация тайских автомобильных журналистов (TAJA) назвала кроссовер Mazda CX-3 автомобилем 2016 года в Таиланде. Второе и третье место в рейтинге автомобильных обозревателей заняли Honda Civic и BMW X1.

Также в финальный топ попали (в порядке убывания) Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz GLE, BMW 7-series, MG 5, MG GS, Honda BR-V и TR Transformer 2. В прошлом году победителями были Ford Everest SUV, Mazda 2 и Mitsubishi Pajero.

На звание автомобиля года в Таиланде может претендовать автомобиль тайской сборки, официально выпущенный на рынок в период с 1 октября предшествующего года (в данном случае 2015) до 30 сентября текущего (2016). Победителя выбирают более 50 обозревателей, которые оценивают самые разные параметры машины, включая дизайн, ходовые характеристики, практичность, безопасность, технические решения, экологичность и стоимость машины.

Победитель 2016 года – Mazda CX-3 – предлагается в Таиланде по ценам от 835 тыс. бат до 1,045 млн бат (за кроссовер с 2-литровым бензиновым двигателем на 156 л.с.). Также доступна версия с 1,5-литровым дизелем на 105 л.с. за 1,155 млн бат.

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