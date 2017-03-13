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Мать пропавшей на Ко-Тао россиянки прибыла в Таиланд

Варвара Наместникова – мать пропавшей на острове Тао Валентины Новоженовой – встретилась с полицией и рассказала о дочери.

Новости Пхукета

13 Марта 2017 10:16:51

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post
Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Ведущие поиск россиянки полицейские показали госпоже госпоже Наместниковой записи с камер видеонаблюдения, на которые попала ее дочь и провели по местам, которые 23-летняя девушка посещала перед исчезновением. Как утверждает Bangkok Post, госпожа Наместникова «была удовлетворена» брифингом, проведенным шефом полиции Сураттхани генерал-майором Апичартом Бунсриротом.

Родственники Валентины Новоженовой, по данным Bangkok Post, рассказали тайской полиции, что пропавшая в течение четырех лет занималась дайвингом на родине, но опыта погружений в открытой воде не имела и ее обучение ограничивалось занятиями в бассейне. Кроме того, заниматься дайвингом Валентины было не рекомендовано по медицинским показаниям.
«Она страдала от астмы, эпилепсии, депрессий и нервных расстройств, и постоянно нуждалась в лекарствах», – цитирует Bangkok Post слова подполковника Чокечая Суттхимека, занимающего пост суперинтенданта полицейского участка на острове Тао.

При этом девушка любила природу, лесные прогулки и дайвинг, добавил офицер со ссылкой на слова ее матери.

В настоящий момент дайверы с острова Тао продолжают поиски пропавшей, изучая морское дно в тех районах, где россиянка могла совершать погружения, и в тех местах, куда тело могло унести течениями. В течение недели бангкокские криминалисты должны завершить проверку улик, найденных в ходе поисков ранее. Подробнее читайте здесь.

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