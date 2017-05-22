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Масло на дороге привело к падению трех мотоциклов на Bypass Rd

Серия дорожных аварий произошла у Tesco Lotus на Bypass Rd после полудня 22 мая, после того, как туристический автобус, пересекавший проезжую часть, оставил там масляный след.

Новости Пхукета

22 Мая 2017 18:27:28

Сотрудники спасательной службы муниципалитета Кату подтвердили «Новостям Пхукета», что из-за разлитого на дороге масла друг за другом произошло три аварии, в которых пострадали два человека.

«Почти одновременно пострадали два первых мотоциклиста. Затем там же упал и третий мотоцикл, но его водитель избежал травм. Официальные лица уже установили, какой автобус оставил масляный след на дороге», – рассказал глава объединения спасателей Khao Yai Rescue Team Йонгйот Четвичин.

Дорога была приведена в безопасное состояние к 14:30. До этого момента на месте событий дежурила скорая помощь, а спасатели предупреждали водителей обугрозе.

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