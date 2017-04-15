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Машина перевернулась на главной трассе Пхукета

Два человека пострадали в дорожной аварии, произошедшей на Thepkrasattri Rd. около 4:30 утра 15 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Апреля 2017 15:24:01

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно полицейскому рапорту, ДТП произошло в районе поселка Baan Lipon в центральной части Пхукета. Прибывшие по вызову спасатели и полиция обнаружили лежащий на крыше седан Toyota Vios и двоих пострадавших – 22-летнего водителя Тхипипана Сайсавата и его 21-летнюю пассажирку Сурию Раттханарак.

По словам полиции, Тхипипана в результате аварии получил травмы рук и ног, а Сурию – порезы на руках и лице. Обоих доставили в больницу Vachira Hospital.

«Нам рассказали, что они направлялись домой из некого развлекательного заведения у памятника Героиням. Они на высокой скорости двигались по трассе в южном направлении, когда перед ними с прилегающей улицы вывернул на дорогу белый автобус», – рассказал подполковник Санит Нуконг из полиции Таланга.

По словам офицера, Тхипипан Сайсават попытался сманеврировать, чтобы не столкнуться с автобусом, однако контроль над машиной не удержал. Его автомобиль перевернулся, врезался в мачту электропередач, после чего пролетел дальше на обочину, где остановился, задержанный двумя столбами.

По словам подполковника Нуконга, и водитель ToyotaVios, и его пассажирка были пристегнуты. Результатов теста на алкоголь полиция, как заявил офицер, пока ожидает от медиков.

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