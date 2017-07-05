Marriott планирует 17 новых отелей в Таиланде и делает ставку на МICE

Флагманом сегмента MICE у Marriott в Таиланде является столичный Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park.

5 Июля 2017 18:00:55

Майк Фулкерсон, вице-президент Marriott International по маркетингу и развитию бренда в АТР.

Отельная сеть Marriott International намерена открыть в Таиланде 17 новых отелей в ближайшие четыре года на волне роста популярность MICE-туризма (конференции, выставки и т. д.), пишет газета Bangkok Post, со ссылкой на заявление Майка Фулкерсона, вице-президента Marriott International по маркетингу и развитию бренда в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

По словам господина Фулкерсона, новые отели будут открываться под разными брендами из портфолио компании, но в большинстве случаев – под люксовыми. Некоторые из них уже были представлены общественности, в частности Marriott Hotel Surawong в Бангкоке, Marriott at Asiatique the Riverfront там же, и Marriott в Паттайе.

Все три перечисленных отеля принадлежат магнату Чарону Сиривадханабхакди. При этом ранее эта бизнес-семья перезапустила под брендом Bangkok Marriott Marquis отель Queen’s Park, который в итоге получил название Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park и стал первым отелем категории Marquis в АТР. Нацелен же бренд Marquis именно на сектор MICE.

Непосредственно в Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park имеетя сразу 37 залов для проведения массовых мероприятий, а номерной фонд составляется 1360 единиц. Расположен же отель в самом центре Бангкока, что также актуально для посетителей деловых конференций и других мероприятий.

Кроме того, с сентября 2016 года партнером Marriott в сегменте MICE является компания TED, специализирующаяся на трансляциях выступлений самых разных лидеров мнений: от Билла Гейтса до Ричарда Брэнсона. В этом году Marriott и TED организовали четвертый «Салон TED» с участием именитых спикеров, прошедший в Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park. Салон стал первым в Таиланде, предыдущие три мероприятия проходили в Сиэтле, Лондоне и Абу-Даби.

Всего же, по словам Фулкерсона, группы Marriott сейчас управляет 39 отелями в Таиланде и почти 550 по всему миру.