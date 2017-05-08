Marriott на Най-Янге назвали лучшим семейным отелем в Азии
Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach был удостоен звания лучшего семейного отеля в Азии на первой церемонии вручения наград Asia Awards of Excellence.
Новости Пхукета
8 Мая 2017 15:11:27
После получения награды генеральный менеджер отеля Дэвид Ипперсиел отметил, что для команды стало большой честью отличиться на первой же церемонии Asia Awards of Excellence. Одновременно он согласился с тем, что Marriott на Най-Янге – это действительно отель для семейного отдыха.
«С учетом сочетания тайского гостеприимства, международного уровня качества, инноваций и непревзойденного расположения, мы полагаем, что наш отель действительно идеален для семей. Полученная награда позволит нам представить Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach миру как идеальное место для семейного отдыха», – заявил он.
Отметил, что Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach был также номинирован на Asia Property Awards 2017 в категории «Лучший интерьерный дизайн». Имена лауреатов этой отраслевой премии станут известны в конце мая.