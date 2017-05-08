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Marriott на Най-Янге назвали лучшим семейным отелем в Азии

Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach был удостоен звания лучшего семейного отеля в Азии на первой церемонии вручения наград Asia Awards of Excellence.

Новости Пхукета

8 Мая 2017 15:11:27

Фото: Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach
Фото: Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach

После получения награды генеральный менеджер отеля Дэвид Ипперсиел отметил, что для команды стало большой честью отличиться на первой же церемонии Asia Awards of Excellence. Одновременно он согласился с тем, что Marriott на Най-Янге – это действительно отель для семейного отдыха.

«С учетом сочетания тайского гостеприимства, международного уровня качества, инноваций и непревзойденного расположения, мы полагаем, что наш отель действительно идеален для семей. Полученная награда позволит нам представить Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach миру как идеальное место для семейного отдыха», – заявил он.

Отметил, что Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach был также номинирован на Asia Property Awards 2017 в категории «Лучший интерьерный дизайн». Имена лауреатов этой отраслевой премии станут известны в конце мая.

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