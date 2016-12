Марат Бисенгалиев и LampЫ Orchestra дадут концерты на Пхукете Проект «Культурная революция», задуманный Жанель Тюриной и Mai Khao Dream, стартует уже совсем скоро – 31 декабря в Mai Khao Dream Villas с концертом Black Thai Bare Feet выступит скрипач Марат Бисенгалиев, а в Natai Beach Resort & Spa в тот же день сыграет рок-группа LampЫ Orchestra. Затем запланированы два совместных мероприятия, где можно будет послушать и виртуозную скрипку Бисенгалиева и русский рок. Партнерский материал 29 Декабря 2016 14:23:25 Для Марата Бисенгалиева это уже не первый визит в Таиланд, а LampЫ Orchestra познакомятся с местной публикой впервые. «В Таиланде я играл много раз. Свой юбилейный концерт я провел именно в Бангкоке. Здесь у меня много друзей: и тайцев и экспатов», – говорит Бисенгалиев, который и сам может считаться экспатом. Скрипач обосновался в Англии и является профессором Бирмингемской консерватории, хотя большую часть времени проводит в гастролях. В этом плане название его последнего альбома вполне говорящее – «Кочевник» («Номад»). «Сейчас я лично и мой оркестр гастролируем по городам Казахстана, а также по многим странам с продвижением нашего нового двойного диска «Номад». Эти записи – результат многих лет работы с моими оркестрами в Алматы, Уральске и Мумбаи. Сразу же после Пхукета мы едва успеваем на самолет в Монако, где мой оркестр впервые будет выступать с той же программой, которую мы покажем в Пхукете. После Монако предстоит долгий сезон в Индии с оперой «Богема» и ряд концертов», – делится музыкант. «Я думаю, экспаты, да и не только они, должны оценить мой оркестр. Я считаю, что удалось собрать очень хороший состав с профессионалами высшего класса, и их игра достойна любой сцены мира. Также хочу заметить, что на этот оркестр очень приятно просто смотреть: молодая энергетика, безукоризненная игра и конечно физическая красота», – говорит Бисенгалиев. Насыщенный гастрольный график в этом сезоне и у LampЫ Orchestra. Как рассказал вокалист коллектива Виктор Ким, после Пхукета группа направится в Москву, потом на фестиваль в Екатеринбург, потом снова в Москву, Астрахань, Актау. «А потом едем к Дональду Трампу на инаугурацию», – говорит Виктор. Свой формат коллектив называет «Русский рок from KZ» (Русский рок из Казахстана), и действительно группа выступала на одних площадках с такими тяжеловесами жанра как «Ария», ДДТ, «Би-2», «Дельфином», «Пилотом» и другими. В копилке достижений группы – Best Band на Hard Rock Rising и Best Rock Band на E.M.A. 2016. «Ожидания перед любым выступлением – это новые эмоции, территория, звук, новый свет которые жгут «Лампы». Ожидания – это жажда, что тебя услышат, поймут, прыгнут в твою волну и останутся с нами искать и находить... Нам, творческому коллективу, важно, чтобы услышали наше творчество, нашу музыку, звук, эмоции. А по факту, будем смотреть в ваши глаза и поймем, кто мы в этом Новом году. Каждый зритель особенный. Мы стараемся дать то, что хотят услышать здесь и сейчас, а репертуар у нас очень объемный», – делится своими ожиданиями от пхукетских шоу Виктор Ким. «Мы едем на Новый год! Нам доверили счастье и хорошее настроение жителей и гостей Пхукета в самый главный праздничный период. Мы благодарны нашим многочисленным друзьям, которые ждут нас, поют вместе с нами наши песни, мы ищем свой звук, свою манеру, свои истории. Ждут нас те, кто соскучился по редкому. У нас свои песни, которые созданы, чтобы нести свет, заряжать отличным настроением, и мы очень хотим поделиться этим, поэтому мы ждем вас», – добавляет он, обращаясь к слушателям. Марат Бисенгалиев выступит 31 декабря в Mai Khao Dream Villas c концертом Black Thai Bare Feet (12,5 тыс. бат), затем, 3 января, – в Le Meridian с программой Classics and Rock (2,5 тыс бат), а 5 января орекстр Бисенгалиева даст концерт в пляжном клубе Dream (2 тыс. Бат). Подробнее на MaratBisengaliev.com. Коллектив LampЫ Orchestra выступит с сольной программой 31 декабря в Natai Beach Resort, а 3 и 5 января музыканты примут участие в концертах в Le Meridien Patong и Dream. Подробности о предстоящих выступлениях LampЫ Orchestra можно найти на странице Facebook.com/LampyOrchestra.