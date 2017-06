Марафон в Лагуне выиграли японцы Лучшим среди мужчин на марафонской дистанции стал японец Накаджима Хироки, среди женщин – Иноуе Томоми. Новости Пхукета 5 Июня 2017 13:45:22 Накаджима Хироки показал результат 02 часа 34 минуты 57 секунд. Фото: Laguna Marathon Марафон в Лагуне подтвердил статус самого значимого легкоатлетического соревнования на Пхукете, собрав более 7000 участников. В течение двух дней – 3 и 4 июня – профессиональные атлеты и любители состязались на пяти разных дистанциях – от 2 км (детский забег) до 42 км (марафон). При этом участникам неожиданно повезло с погодой. Соревнования на коротких дистанциях прошли в субботу, а марафон и полумарафон – в воскресенье. В этом году на участие в главном забеге записались 1600 человек, что является рекордом мероприятия. Полумарафон собрал на треке 2400 спортсменов, а в забегах на 2 км, 5 км и 10,5 км приняли участие суммарно около 3000 человек (включая часть тех, кто на следующий день вышел на главные дистанции). Перед началом марафона одним из фаворитов считался тайский стайер Санья Кханчай, который еще в субботу заявил о серьезности своих намерений, заняв восьмое место в забеге на 10,5 км (результаты по данным Sportstats.asia). При том, что конек спортсмена – это все-таки марафон, перспективы его выглядели многообещающими. Впрочем, как оказалось, среди атлетов было немало тех, кто и хотел, и мог дать Санье отпор, так что тот в итоге не попал даже в десятку. Лучшим на дистанции стал японец Накаджима Хироки, показавший результат 02 часа 34 минуты 57 секунд, что почти на три минуты лучше времени прошлогоднего победителя забега. Вторым финишировал победитель кросса King of the Mountain 2016 испанец Давид Эсколар Баллестерос (03:05:16), который не пропускает на Пхукете ни марафонов, ни триатлонов. Правда, ждать его на финишной линии Накаджиме пришлось без малого полчаса – победитель забега финишировал с впечатляющим отрывом. Третье место занял Ченг-Йа Ша c острова Тайвань (03:09:03). Среди женщин лучший результат показала японка Иноуе Томоми, преодолевшая дистанцию за 3 часа, 10 минут и 34 секунды. Следом финишировала Ана Феррейра из Португалии (03:31:06), а третьей – Мартына Якобчек из Польши (03:38:19). Лидировавшая на старте забега Сабин Эггер-Вейкхардт в итоге пришла лишь седьмой. В полумарафоне победителем среди мужчин стал тайский атлет Данчай Пумконг (01:19:37), который в 2012 году уже поднимался на высшую строчку Laguna Phuket Marathon в основном забеге на 42 км. Вторым пришел Раттакарн Ламани (01:23:51), днем ранее выигравший забег на 5 км, а в прошлом году взявший золото на дистанции в 10,5 км. Бронза досталась еще одному представителю Таиланда – Тхирапхонгу Йонгтхио (01:24:24). Среди женщин на дистанции в 21 км лучшей стала живущая на Пхукете австралийка Элли Брукс (01:38:38), серебро и бронза достались тайкам Паттире Рынгджай (01:45:04) и Бенджамат Пхуджит (01:45:53). Также нельзя на отметить детский забег, результаты которого на Laguna Phuket Marathon также фиксируются и заносятся в базу Sportstats. Среди юношей лучшим стал Анон Фейн Вантхана (00:08:56), следом финишировали Николас Бергер (00:09:23) и Прачиа Чынкасам (00:09:26). Среди девушек золото взяла Варинтхорн Вириясакхон (00:10:08), следом в первой тройке финишировали Натт Кратчанарат (00:10:38) и Ратчапрапа Кэучонг (00:10:48). Победители всех забегов Марафон (мужчины): Nakajima Hiroki (JPN), 02:34:57.6. David Escolar Ballesteros (ESP), 03:05:16.6 Cheng-Ya Sha (TWN), 03:09:03.5 Марафон (женщины): Inoue Tomomi (JPN), 03:10:34.6 Ana Ferreira (PRT), 03:31:06.0 Martyna Jakobczyk (POL), 03:38:19.6 Полумарафон (мужчины): Danchai Pumkong (THA), 01:19:37.6 Rattakarn Lamanee (THA), 01:23:51.7 Thirapong Yongthio (THA), 01:24:24.4 Полумарафон (женщины): Elle Brookes (AUS), 01:38:38.4 Patteera Ruengjai (THA), 01:45:04.2 Benjamas Phujit (THA), 01:45:53.2 Забег на 10,5 км (мужчины): Marcus Ong (SIN), 00:36:24.4 Danchai Pankong (THA), 00:37:59.0 Mark Honsa (PHI), 00:38:32.2 Забег на 10,5 км (женщины): Immogen Simmonds (GBR), 00:39:41.1 Ling Er Choo (SIN), 00:43:56.8 Claire Adorna (PHL), 00:47:52.1 Забег на 5 км (мужчины): Rattakarn Lamanee (THA), 00:17:38.0 Thirapong Yongthio (THA), 00:18:44.3 Samuel Canavan (AUS), 00:19:28.7 Забег на 5 км (женщины): Hayley Newman (AUS), 00:20:26.6 Thirajit Boonsaen (THA), 00:23:39.1 Justina Zeng (SIN), 00:23:47.9 Детский забег на 2 км (юноши) Anon Fain Wanthana (THA), 00:08:56.5 Nicolas Berger (THA), 00:09:23.0 Prachya Chuenkasam (THA), 00:09:27.5 Детский забег на 2 км (девушки) Warinthorn Wiriyasakhon (ТНА), 00:10:08.2 Natt Kritchanarat (ТНА), 00:10:38.2 Ratchaprapa Kaewchong (ТНА), 00:10:48.3 Больше информации о Laguna Phuket Marathon ищите на www.phuketmarathon.com и www.facebook.com/phuketmarathon. 