Марафон в Лагуне повысил планку

Организаторы Laguna Phuket Marathon ожидают в 2017 году уже более 8 тыс. участников.

8 Мая 2017 16:00:00

Фото: Laguna Marathon

Организаторы 12-го ежегодного марафона в пхукетской Лагуне ожидают на соревнованиях более 8 тыс. участников, что на тысячу человек выше предыдущего прогноза и на две – показателя 2016 года.

Впрочем, увеличение «явки» на формате мероприятия не отразится. Как сообщалось ранее, Laguna Phuket Marathon пройдет в течение двух дней. В субботу, 3 июня, состоятся забеги на 2 км, 5 км и 10,5 км. В воскресенье, 4 июня, пройдут забеги на 21 км (полумарафон) и 42 км (марафон). Трассы будут проложены по живописной пхукетской Лагуне и ее окрестностям.

Также в течение двух дней спортивного праздника гостей Laguna Phuket Marathon ждет и насыщенная социальная программа, включая вечеринки, торжественное награждение победителей, ярмарки местных товаров и услуг.

Организаторы марафон подчеркивают, что его первичная цель – это соревнования, куда приезжают прежде всего за уникальным опытом забега в «тропическом раю», а не чтобы бить мировые рекорды. Впрочем, уровень некоторых участников соревнований на Пхукете весьма высок и любительским его назвать не смог бы никто. Так в прошлом году победитель мужского забега на 42 км Коджи Нишизава преодолел дистанцию за 2 часа, 37 минут и 53 секунды. Лучшая участница среди женщин – Лани Кардона – показала результат 3 часа и 23 минуты ровно. При этом квалификационный стандарт Чемпионата мира по легкой атлетике – 2:18 и 2:44 соответственно.

Кроме того, Laguna Phuket Marathon – это мероприятие высокой социальной значимости. Первые соревнования прошли в 2005 году, через несколько месяцев после разрушительного азиатского цунами. Мероприятий стало демонстрацией стойкости местного сообщества и его уверенности в том, что Пхукет сможет преодолеть последствия трагедии. Сейчас, 12 лет спустя, марафон продолжает поддерживать местный бизнес в низкий сезон, а также собирать средства на различные благотворительные инициативы. Подробнее по эл. почте info1@phuketmarathon.com и на сайте марафона.