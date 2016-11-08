Malindo Air запускает новый рейс с Пхукета в Куала-Лумпур

Первый рейс по новому маршруту перевозчик совершит уже в этот четверг, 10 ноября.

8 Ноября 2016 10:08:56

Лайнер Boeing в ливрее Malindo Air. Фото: Boeing

Согласно сайту Malindo Air, рейсы с Пхукета в Куала-Лумпур (OD 541) будут отправляться по средам, четвергам, пятницам и субботам. Вылет из Phuket International Airport – в 15:55, приземление в Kuala Lumpur International Airport (KLIA) – в 18:25 по местному времени.

Обратные рейсы (OD 540) будут отправляться по тем же дням. Вылет из KLIA – в 14:45 по местному времени, посадка на Пхукете – в 15:30.

Маршрут будут обслуживать узкофюзеляжные Boeing 737-800. Комплектация салона предусматривает 162 места в эконом-классе и 12 мест в бизнес-классе. Сейчас сайт авиакомпании предлагает билеты эконом-промо по цене около 1500 бат, цены на бизнес-класс начинаются от 4900 бат (вылет – 10 ноября).

Авиакомпания Malindo Air – совместный проект Национальной аэрокосмической корпорации Малайзии (51% акций) и индонезийской Lion Group (49%). На тайский рынок перевозчик вышел в 2014 году, когда компания запустила регулярные рейсы между Куала-Лумпуром и Бангкоком, позже к списку добавился Чианг-Май.