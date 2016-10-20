Маленькая Италия в ресторане La Gritta

Шеф-повар Патриция Баттолу создала демонстрационное меню из шести блюд, призванное познакомить гостя с классикой итальянской кухни.

27 Октября 2016 09:20:20

Пусть гостиница Amari формально и находится в Патонге, на деле это соседством ничем себя не выдает. Расположенная чуть к югу от самого города, она надежна защищена от шума и суеты пхукетского центра массового туризма и разнузданной ночной жизни. И простите за избитую метафору, но Amari – действительно оазис тишины. Иначе не скажешь. Впрочем, меня в туда привлекла не тишина и не очередная встреча Британской торговой палаты. На западное побережье я отправился исключительно ради кухни.

Расположенный при гостинице ресторан La Gritta – одно из лучших мест, чтобы насладиться вкусами Италии. А отвечает за них шеф-повар Патриция Баттолу, уроженка острова Сардиния. Одно из последних ее нововведений – демонстрационное меню из шести блюд, призванное познакомить гостя с классикой итальянской кухни, при этом сделать это не банально. В общем, за гармоничность ужина можно не переживать.

Прежде чем начать знакомство с новым меню Патриции, я ненадолго задержался в Samutr Bar. Приехать в Amari и не заглянуть туда на коктейль было бы непростительной ошибкой: уютные диваны и роскошный вид на залив Патонг-Бэй стоят визита сами по себе.

Со столиком в La Gritta мне тоже повезло: свободное местечко нашлось на самом краю веранды, так что волны и скалы были буквально под ногами. А в плане выбора блюд все за меня уже сделала шеф-повар, оставалось определиться лишь с основным пунктом – рыба или курица.

После того как решение было принято, официанты подали на стол первую из закусок – маринованные артишоки на гриле с тигровой креветкой. Признаюсь, что исчезли они так же быстро, как и появились: настолько сочными и притягательными оказались обе составляющие блюда. Да и зачем еде остывать?

Следующим пунктом стало традиционное итальянское ассорти антипасто и здесь я уже взял более размеренный темп. На круглой деревянной доске меня дожидались запеченные баклажаны и сладкий перец с приятным ароматом дымка, а также ветчина и буквально таявшая во рту Моцарелла (простите за еще одну избитую метафору). Сыр, кстати, был приготовлен из буйволиного молока как того требует оригинальный рецепт.

Следующим пунктом кто-то мог бы ожидать пасту, но Патриция сделала чуть более оригинальный ход. Передо мной появилась порция ризотто со свежими свиными колбасками, зеленым горошком и сыром Манчего. Пусть последний и не является итальянским (его делают в Испании), но с сочнейшими колбасками и совершенно шелковым рисом он сочетался превосходно, а зеленый горошек прекрасно балансировал богатый сливочный вкус блюда.

Честно признаться, после ризотто я уже был вполне сыт, поскольку порции в La Gritta итальянские, то есть весьма щедрые. Паузу помогло сделать поданное на стол апельсиновое сорбетто с мятой и Campari. После перерыва силы ко мне вернулись и я был готов попробовать треску, которую выбрал в качестве основного блюда. Именно в таких рецептах – простых, но бесконечно вкусных – итальянская кухня раскрывается во всей свой полноте. Рыба была плотной и упругой, с хрустящей корочкой снаружи; оливки сорта Каламата придавали блюду пикантность; красный лук и помидоры Рома – приятную свежесть, а печеная картошка на гарнир – легкий флер домашней еды. Впрочем, я уверен, что если вместо рыбы заказал бы курицу, то результат был бы не хуже. Куриные бедрышки шеф Патриция подает с подкопченным баклажаном, томатным муссом и все той же картошкой с розмарином на гарнир.

Стоило мне расправиться с треской, как на улице начал накрапывать дождь. Вместе с другими гостями я переместился с веранды под крышу, где и насладился завершающим аккордом в виде Канноли с сыром Рикотта, шоколадом и сахарной пудрой. Десерт был нежным и легким, что оказалось весьма актуально после предыдущих пяти блюд. Все-таки – повторюсь – порции в итальянской кухне щедрые, а La Gritta традиции страны ревностно блюдет.

Discovery Menu в ресторане La Gritta подается ежедневно, в любое время. Стоимость дегустационного сета – 1590++ бат с человека. Заказ столиков по тел: 07629 2697.