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Мак Роузен возвращается в спорт

Мак Роузен снова катается, а заодно тренирует молодых спортсменов, которые уже берут призы на соревнованиях.

Мэтт Понд

27 Сентября 2016 10:17:06

В воскресенье, 18 сентября, большая часть вейкбордистского сообщества Пхукета собралась в Anthem Wake Park, чтобы принять участие в сборе средств для Мака Роузена. В мае этого года спортсмен получил серьезную травму на соревнованиях и лишился ноги, что стало шоком для спортсменов на острове (подробнее читайте здесь).

За прошедшие месяцы Мак уже успел попробовать снова выйти на воду и доказал, что ничего невозможного для него нет. Однако реабилитация и возвращение в спорт требуют больших денег, и именно поэтому Anthem и другие вейкпарки проводят различные мероприятия по сбору средств. Последнее событие, к примеру, принесло почти 127 тыс. бат.

25-летний Мак восстанавливается под руководством Хейдена Родса из RPM Health Club. Тренер персонально занимается с ним три-четыре раза в неделю, и кроме общих упражнений Мак выполняет и специальные, направленные непосредственно на реабилитацию и развитие навыков с учетом ограниченной функциональности его тела. О прогрессе можно судить по снимках в соцсетях. Среди них, в частности, есть кадры, где Мак уже катается в вейкпарке (cм. фото на его странице в Facebook). Впрочем, этих успехов спортсмену мало.

«Я хочу вернуться на доску, мне уже надоели лыжи и просто кататься по кругу. Но я понимаю, что это невозможно, пока я не восстановлю физическую форму и не получу подходящий протез», – сетует молодой спортсмен.

С тренером Маку повезло, поскольку Хейден имеет опыт работы с людьми, аналогичным образом ограниченными в подвижности.

«Когда произошел несчастный случай с Маком, я как раз закончил работать с 66-летним мужчиной, который также потерял ногу. Я работал с ним два года, чтобы он мог вернуться к любимому занятию, горным лыжам», – говорит Хейден

«Когда я впервые встретил Мака после травмы, тот сразу же мне сказал, что хочет назад на воду и как можно скорее. Это было приятно слышать, но ему нужно было принять реальность. Я объяснил Маку, что его телу и разуму предстоит пройти через большие перемены, и что даже с протезом (которого у него тогда не было) мышцы его пострадавшей ноги будут меняться и ему в течение 12 месяцев нужно будет регулярно возвращаться в больницу для подстройки протеза», – рассказывает господин Родс. Исполнить свою мечту Мак сможет только после полного восстановления, но Хейден уверен, что вернуться в большой спорт тот сможет.

«Хорошая новость заключается в том, что как только мы получим спортивный протез, прогресс Мака на воде пойдет достаточно быстро», – добавляет Родс.

Пока же спортсмен занимается тем, что тренирует молодежь в Anthem Wake Park, и его подопечные уже пожинают плоды трудов своего наставника.

«Двое из моих ребят действительно хорошо выступили на профессиональном турнире Wake Jam в Бангкоке в сентябре. На самом деле, один из воспитанников, которому только 12 лет, выиграл соревнования, хотя соперники были вдвое старше», – признается Мак.

Тренерский потенциал Мака увидел и директор Ассоциации экстремальных видов спорта Таиланда (TESA) Пхуриват «Тон» Пхаттранонарнан, пригласивший молодого человека стать наставником национальной сборной. На протяжении всей драматической истории Тон активно помогал Маку, и тот отдельно попросил упомянуть его в статье, равно как свою невесту Марию Дорошенко, друга Руди и родителей.  

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