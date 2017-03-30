Маан Самран обсудил с полковником Сакунтанараком судьбу Банг-Тао и Сурина

Теперь глава административной организации Чернг-Талей (OrBorTor) поддерживает возвращение на Банг-Тао лежаков и зонтиков в пределах 10-процентной зоны.

30 Марта 2017 15:54:30

Командир 25-го пехотного полка Королевской армии Таиланда Санти Сакунтанарак встретился с главой административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Мааном Самраном. О желании встретиться с главой района, на территории которого находятся пляжи Сурин и Банг-Тао, полковник Сакунтанарак заявил еще 13 марта, но произошла встреча лишь 27 числа.

В беседе с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета» Санти Сакунтанарак подтвердил, что он провел новую пляжную инспекцию и обсудил с Мааном Самраном будущее Сурина и Банг-Тао.

«Изначально господин Маан Самран хотел, чтобы пляж Банг-Тао имел статус охраняемого и на нем не было бы 10-процентной зоны [под зонты, лежаки и массаж]. Впрочем, сейчас он утверждает, что хочет видеть на пляже 10-процентную зону», – заявил полковник.

«В этом случае я хочу на этой неделе увидеть черновой план 10-процентной зоны, подготовленный OrBorTor тамбона Чернг-Талей. Если же события не будут развиваться в соответствии с планами, то Банг-Тао лишится 10-процентной зоны», – добавил он.

На вопрос о том, когда можно ожидать появления на Банг-Тао лежаков и зонтов, полковник ответил следующим образом: «Я хочу, чтобы они были прямо сейчас».

Что касается пляжных клубов и ресторанов, то в их отношении позиция командира 25-го пехотного полка не изменилась. Ни столиков, ни стульев на песке быть не должно.

«Некоторые из них совершенно явно стоят за линией деревьев. Но поскольку и сама эта линия отнюдь не прямая, OrBorTor тамбона Чернг-Талей и Морской департамент получили распоряжение в кратчайший срок определить, где эта линия действительно проходит. Когда это будет сделано, доклад должен быть направлен напрямую мне», – заявил полковник Сакунтанарак.

«Будет хорошо, если они сделают это на текущей неделе», – добавил он.

Не изменилась позиция армии и в отношении Сурина. Этот пляж должен оставаться «девственным», установка там лежаков запрещена. По словам полковника Сакунтанарака, Маан Самран пообещал устранить нарушения.

«Мои коллеги с базы военно-морского флота продолжат проверять Банг-Тао и Сурин и постараются ускорить решение этих вопросов административной организацией Чернг-Талей», – заключил офицер.