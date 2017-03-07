Лучший бургер на Пхукете 3 Дата/Время начала: 25 Марта 2017 16:00:00 - 25 Марта 2017 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Пробил час выбрать лучший бургер на Пхукете. В этом году конкурс Phukets Best Burger пройдет в новом месте, а именно в Boat Avenue в Чернг-Талей. Гостей ждет день веселья и, конечно же, бургеров. В умении готовить это блюдо будут соревноваться лучшие рестораны и отели Пхукета. Кто же станет лучшим в 2017? Сможет ли Kata Rocks защитить титул? Удастся ли клубу Xana вернуть его себе? В этом году на исход битвы сможет повлиять каждый, поскольку теперь у нас будет голосование среди гостей. А также живая музыка. И бургеры. facebook.com/PhuketsBestBurger КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Джей Адрес : Boat Avenue в Чернг-Талей Веб-сайт : facebook.com/PhuketsBestBurger Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт