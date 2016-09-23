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Лучших в тайском спорте выберут на SPIA

Марафон в Лагуне претендует на звание лучшего спортивного события года сразу в двух номинациях.

23 Сентября 2016 15:39:46

Марафон в Лагуне 2016 года. Фото: The Phuket News
Марафон в Лагуне 2016 года. Фото: The Phuket News

Три пхукетских спортивных события попали в шорт лист премии SPIA Asia 2016. Забег Laguna Phuket Marathon претендует на звание Лучшего массового события года в Таиланде и Лучшего любительского спортивного событий года. На эту же премию претендуют Laguna Phuket Triathlon и Phuket Rugby 10. Кроме того, BISP Swimming Academy номинирована на звание Лучшей спортивной академии года в Таиланде.

В борьбе за награды SPIA Asia 2016 принимают участие проекты из 17 азиатских стран, всего организаторы намерены вручить премии в 19 категориях. На премию в этом году было подано 208 заявок, судейская коллегия вынесет вердикт 3 октября.

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