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Лопнувшее колесо привело к аварии с летальным исходом

Авария с летальным исходом произошла утром 6 февраля напротив ТЦ Central Festival на Wichit Songkram Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Февраля 2017 17:40:32

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Вичита получила сообщение о ДТП у Central Festival в 4:30 утра. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный пикап, врезавшийся в мачту электропередач. Водитель машины – 39-летний Арунг Гикат – погиб.

«Очевидцы рассказали, что он направлялся в сторону Кату и потерял управление автомобилем, когда у машины лопнуло колесо. Пикап пересек разделительную линию и врезался в мачту электропередач на другой стороне дороги», – рассказал лейтенант Патчри Вонгбхут из полиции Вичит.

По словам полицейского, водитель находился за рулем непристегнутым. Тело погибшего было доставлено в морг больницы Vachira Hospital.

 

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